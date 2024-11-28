الجمعة 29 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

محلل سياسي: حماس قد توكل السلطة الفلسطينية للتفاوض على وقف حرب غزة

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

قال الدكتور خليل عزيمة، الباحث والمحلل السياسي، إن الوضع في قطاع غزة يختلف عن الوضع في لبنان، لا سيما وأن الاحتلال عقد اتفاقية وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية من خلال الحديث مع حكومة دولة، ومن ثم تبلور عن المحادثات اتفاق قام على شرط انتشار جيش نظامي «الجيش اللبناني» في جنوب البلاد.

وقف إطلاق النار في لبنان


وأضاف «عزيمة» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن وقف إطلاق النار في لبنان، كان فرصة لإسرائيل لالتقاط الأنفاس، بعد أن أرهقتها جبهة لبنان بشكل كبير، وكبدتها المقاومة عددا كبيرا من الخسائر على مستوى المعدات والأفراد، فضلًا عن إجبار عدد كبير من مستوطنيه على النزوح من مستوطنات الشمال.


وقف الحرب في غزة

وتابع المحلل السياسي، في قطاع غزة الضحايا أكثر والمأساة أكبر مقارنة بلبنان، ولكن المُعضلة التي تعيق وقف إطلاق النار، هي عدم وجود دول مستعدة لممارسة الضغط على إسرائيل وحماس لوقف الحرب مثلما حدث في لبنان، والمجتمع الدولي يرفض التعامل مع  حركة حماس، على الرغم من أنها جزء هام وأساسي من المكون الفلسطيني.

 

مصر تستضيف قريبا لقاءات مع وفد حماس لبحث وقف إطلاق النار بغزة

بايدن: سنعمل على إنهاء الحرب في غزة دون وجود حماس

توكيل السلطة الفلسطينية

وأوضح أنه لحل تلك المُعضلة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار مثل لبنان، قد تلجأ حماس إلى استنساخ تجربة حزب الله، من خلال توكيل للسلطة الفلسطينية للتفاوض لوقف الحرب، ما قد يخلق انفراجه ويدفع دول فاعلة إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة.

34 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

مصر تستضيف قريبا لقاءات مع وفد حماس لبحث وقف إطلاق النار بغزة

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس حزب الله السلطة الفلسطينية قطاع غزة لبنان

مواد متعلقة

34 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

مصر تستضيف قريبا لقاءات مع وفد حماس لبحث وقف إطلاق النار بغزة

محلل سياسي يكشف تفاصيل مخطط الاحتلال لإعادة استيطان قطاع غزة وتقسيمه

ضحيتها 101 شهيد ومصاب، جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

ازدراء أديان وهدم لقيم المجتمع، محامي إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة في التسجيل الصوتي لـ محمد عادل

الدورة اكتملت، عالم يحذر من زلزال قوي تشهده هذه المناطق قريبا وانهيار 7 سدود

رئيس الإسماعيلي: الحكام يجاملون الأهلي والزمالك وأتمنى ضم أفشة للدراويش

بتخفيضات تصل لـ 48%، أسعار الشاشات ضمن عروض يوم الجمعة البيضاء 2024

تبكير القبض، جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 لجميع العاملين بالدولة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة

مفاجأة قد تهوي بتاريخ، رئيس الإسماعيلي يلمح إلى بيع النادي لمستثمرين سعوديين

شاهد، سقوط وزير داخلية ليبيا من على ظهر حصانه أثناء مهرجان للفروسية

منوعات

المزيد

الدورة اكتملت، عالم يحذر من زلزال قوي تشهده هذه المناطق قريبا وانهيار 7 سدود

شاهد، سقوط وزير داخلية ليبيا من على ظهر حصانه أثناء مهرجان للفروسية

تبرئة ألماني من تهمة قتل بعد سجنه 13 عاما

واقعة غريبة، موسيقار روسي يقيم حفلًا بالثيرمين دون لمسها بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس 28-11-2024

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس في الأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

دفاع سفاح التجمع يكشف تفاصيل مثيرة خلال جلسة محاكمته (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية