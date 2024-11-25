أردوغان: المؤسسات الدولية تتعامى عن جرائم إسرائيل

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المؤسسات الدولية بإدارة ظهرها لنساء فلسطين ولبنان في الإبادة التي ترتكبها إسرائيل، وتتعامى عن رؤية الجرائم الإسرائيلية المتواصلة.

أردوغان يتهم المؤسسات الدولية بإدارة ظهرها لنساء فلسطين

وقال أردوغان في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في العاصمة التركية أنقرة:" إن إسرائيل قتلت في غزة نحو 50 ألف فلسطيني، منهم نحو 70% من النساء والأطفال، وجرائم إسرائيل تمتد بنفس الصيغة إلى لبنان".

وأوضح أردوغان أن نتنياهو وحكومته المجرمة يقتلون كل يوم الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، وهذه المجازر تجري أمام نظرات العالم غير المكترثة.

جرائم الاحتلال ضد أهالي غزة



وأضاف: "أمام هذه البربرية والهمجية الإسرائيلية، فإن نساء فلسطين ولبنان الشريفات الصابرات، كن ومازلن يشكلن أمثلة يحتذى بها للعالم في العالم... المؤسسات الدولية التي تتحدث عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، مرة أخرى أدارت ظهرها لنساء فلسطين في الإبادة التي ترتكبها إسرائيل، وتعامت عن رؤية الجرائم الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو 14 شهرا".

وتابع: "أقول لنساء فلسطين ولبنان، إن "كل تركيا وكل نساء تركيا تنبض قلوبهن معكن... من كانوا يتشدقون ويستأسدون بالحديث عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والديمقراطية، يستعمون، ويتظاهرون بالعمى، عما تتعرض له نساء فلسطين ولبنان من جرائم وإبادة من طرف إسرائيل".

واختتم بالقول: "رغم ضغوط اللوبي الصهيوني، فإننا سنواصل الصدح بقول الحقيقة في كل محفل".

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