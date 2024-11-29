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اقتصاد

88.5 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسات شهر نوفمبر 2024

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ﺳﺠﻠﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ بالبورصة خلال جلسات شهر نوفمبر 2024 ﻧﺴﺒﺔ 88.5% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟي ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺳﺘﺤﻮﺫ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ 5.7% ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻠﻰ 5.7% ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ. 

ﻭﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺑﻘﻴﻤﺔ 8.072 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ 766.7 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ.ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ.
ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻣﺜﻠﺖ 68.7% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻌد ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ 6.8% ﻭ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ 6.5% ﻭ ﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺤﻮ 145.2 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻭ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﺤﻮ 8.101,01 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ.

 

تداولات نهاية شهر نوفمبر 

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بختام تعاملات شهر نوفمبر، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.212 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 30242 نقطة، وصعد مؤشر ايجي إكس محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 37344 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 13291 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 11379 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3130 نقطة.

 

تداولات جلسة الأربعاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 29846 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 36971 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 13127 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 8247 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 11329 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3102 نقطة.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 30284 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 37497 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 13310 نقاط.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 8363 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11482 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3133 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

تراجعت مؤشرات  البورصة المصرية في ختام تعاملات، الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 37528 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13283 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 8325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 11456 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3129 نقطة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات، الأحد الماضي، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 30397 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 37667 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 13338 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8360 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 11514 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة.

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30 محدد الأوزان الشركات الصغيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الصغيرة والمتوسطة الشريعة الإسلامية المؤشر الرئيس المؤشر الرئيسى

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