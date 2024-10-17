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حوادث

حبس عاطل عثر بحيازته على مخدر البودر في كرداسة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطل عثر بحيازته على مخدر البودر في كرداسة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.


وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزه المتهم 87 عبوة من مخدر البودر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وأمرت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

 

القبض على عاطل في كرداسة 

تمكنت من ضبط عاطل في كرداسة لحيازته كمية من مخدر البودر بقصد الاتجار، وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر البودر.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

 

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نيابة شمال الجيزة مخدر البودر كرداسة

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