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حوادث

المشدد 15 سنة لمتهم بقتل أمين شرطة وحيازة أسلحة نارية في كرداسة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت الدائرة الثانية بمحكمة مستأنف بدر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم الثلاثاء، بمعاقبة م ز والمتهم تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بلجان المقاومة الشعبية بكرداسة بالسجن المشدد 15 سنة. 
 
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بـ ناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.


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محكمة مستأنف بدر تكوين جماعة إرهابية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة

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