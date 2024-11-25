دوري أبطال أوروبا.. قائمة باريس سان جيرمان لمباراة بايرن ميونخ

أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين التي ستسافر إلى ألمانيا لمواجهة بايرن ميونخ، غدا الثلاثاء، في الجولة الخامسة لـدوري أبطال أوروبا.

وشهدت خيارات إنريكي، مفاجأة بتواجد برسنيل كيمبيمبي في القائمة لأول مرة بعد غياب عن الملاعب دام لما يقرب من عامين.

كما تواجد المهاجم البرتغالي جونسالو راموس، الذي ابتعد ما يقرب من 3 أشهر، بسبب إصابة في كاحل القدم.



قائمة باريس سان جيرمان

دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، رويز، راموس، ديمبلي، أسينسيو، دوي، فيتينيا، لي كانج، كولو مواني، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سكرينيار، سافونوف، زاجي، باتشو، تيناس، جواو نيفيز.

يذكر أن باريس سان جيرمان جمع 4 نقاط فقط في دوري أبطال أوروبا ليحتل المركز 25، بينما يحل بايرن ميونخ في المركز 17 برصيد 6 نقاط.

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