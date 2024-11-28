خبير اقتصادي: سياسة سعر الصرف المرن نجحت في إنعاش الاقتصاد

قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي: إن تصريحات رئيس الوزراء هي رسالة طمأنة للمصرين لاقرار سعر مرن للصرف.

لا يوجد ربط بين حديث رئيس الوزراء ووجود تعويم قريب لسعر الصرف

وأضاف غراب لـ فيتو: لا يوجد ربط بين حديث رئيس الوزراء ووجود تعويم قريب لسعر الصرف حيث ان البنك المركزي بدأ ولايزال في تنفيذ تلك السياسات منذ فترة وبالفعل نجح في القضاء علي السوق السوداء بعد تطبيق سعر مرن للصرف.

سياسة سعر الصرف المرن نجحت في إنعاش الاقتصاد

وتابع غراب: من الحلول السريعه لانعاش الاقتصاد واحداث الاستقرار المنشود لسعر الصرف هو ضخ سيولة نقدية فى شرايين الاقتصاد، مشيرا الى ان سياسة سعر الصرف المرن نجحت في إنعاش الاقتصاد، والخروج من أزمة الدولار والثبات لفترة عند حد معين له.

حقيقة وجود تحركات في سعر صرف الدولار الفترة المقبلة

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كشف خلال المؤتمر الصحفي، الذي مساء اليوم الخميس من دمياط:عن حقيقة وجود تحركات في سعر صرف الدولار الفترة المقبلة وتخطيه الـ50 جنيها.

تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي

وأكد “مدبولي” "لن يكون هناك تقييد لحركة الدولار وملتزمون بسعر صرف مرن"، مضيفًا "الدولار بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية أصبح قويا أمام كل العملات سواء الإسترليني أو اليورو، وبالتالي الجنيه المصري جزء من المنظومة العالمية".

منتخضش إن يبقى فيه زيادات في سعر الدولار

وأوضح رئيس الوزراء: "منتخضش إن يبقى فيه زيادات في سعر الدولار وممكن يرجع تاني والموضوع متوقف على العرض والطلب، والتجارة والصناعة تأخذ مستلزماتها".

الدولة تسير في الطريق الصحيح رغم كل التحديات

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تسير في الطريق الصحيح، رغم كل التحديات والظروف الدولية والإقليمية المحيطة.

خطة التوسع الكبير في ميناء دمياط

ولفت "مدبولي" خلال فعاليات المؤتمر إلى أن محطة حاويات تحيا مصر 1 تأتي ضمن خطة التوسع الكبير في ميناء دمياط.

فعاليات رفع العلم المصري على السفينة "وادي العريش»

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، فعاليات رفع العلم المصري على السفينة "وادي العريش"، أحدث سفن الصب الجاف التي انضمت للأسطول التجاري لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات وزارة النقل.

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