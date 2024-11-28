تكوين الرمح الفاخر، تفاصيل خطة بيريز لضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

يدرس مسئولو ريال مدريد الإسباني، ضم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والمتألق مع الريدز منذ انضمامه في عام 2017 قادما من روما الإيطالي.

وسجل محمد صلاح 223 هدفا في 367 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه من روما، ما جعله محط أنظار أكبر أندية العالم، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

يسعى فلورنتينيو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، إلى استغلال عدم توصل صلاح إلى اتفاق مع إدارة ليفربول بشأن تجديد التعاقد، وخطف توقيع نجم منتخب مصر، وضمه إلى صفوف الفريق الملكي.

وكشفت شبكة (elnacional) الإسبانية تفاصيل خطة بيريز للتعاقد مع محمد صلاح حيث قالت في تقريرها: "محمد صلاح لاعب تشيلسي وبازل وروما وفيورنتينا السابق، يتمتع بأرقام قياسية مذهلة، فهو الآن بعمر 32 عامًا، ويقدم أفضل مستوياته بتسجيله 12 هدفًا وتقديم 10 تمريرات حاسمة في 18 مباراة في جميع المسابقات مع فريقه".

وأضافت: "لهذا السبب، من الصعب فهم أسباب عدم تلقيه حتى الآن عرض تمديد لتجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو، ولكنها فرصة على طبق من ذهب لصالح ريال مدريد".

وأوضحت: "إنها واحدة من الفرص الكبيرة التي يقدمها السوق، وكما اعترف النجم المصري، فهو الآن أقرب إلى مغادرة الأنفيلد منه إلى التوقيع على عقد جديد، وارتبط بعدة أندية أهمها باريس سان جيرمان وبرشلونة وبايرن ميونخ وعدة أندية في السعودية".

وتابعت الشبكة الإسبانية: هناك أيضًا تكهنات حول احتمال أن ينتقل محمد صلاح إلى في ملعب سانتياجو برنابيو، بعد أن تواصل وكلاؤه مع فلورنتينو بيريز ليطرحوا على الطاولة فرصة التوقيع معه، دون الحاجة إلى دفع أي مقابل مادي نظرا لنهاية عقده.

واختتمت: "محمد صلاح خيار مثير للاهتمام حقًا، إذ لم يثبت رودريجو نفسه بعد، ومن الممكن أن يشكل النجم المصري رمحًا فاخرًا برفقة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور".

محمد صلاح يتفوق على ميسي ومبابي ويامال في ترتيب أفضل 25 لاعبا بالعالم

فيما تمكن النجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي، من توجيه ضربة أخرى إلى الفرنسي كيليان مبابي، في الصراع بين الثنائي على لقب الأفضل في العالم، بعد أقل من يوم واحد من فوز الريدز على الملكي في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول فاز على ضيفه ريال مدريد 0/2 أمس الأربعاء، ليستعيد صدارة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

محمد صلاح ومبابي أهدرا ضربتي جزاء

وخلال المباراة تصدى حارس ليفربول لركلة جزاء نفذها مبابي، وتبعه محمد صلاح وأضاع هو الآخر ركلة جزاء، عندما أرسل ركلة الجزاء في القائم قبل أن تذهب الكرة إلى خارج الملعب.

محمد صلاح يتفوق على مبابي في قائمة أفضل 25 لاعبا بـ العالم

واليوم الخميس، نشرت شبكة (givemesport) قائمة بأسماء أفضل 25 لاعبًا في العالم خلال الفترة الحالية، وبالطبع تواجد فيها محمد صلاح ومبابي، وعدد كبير من النجوم.

وقالت الشبكة عن تلك الاختيارات: "تحديد أفضل لاعب في العالم في أي لحظة محددة يشكل تحديًا صعبًا، فمن الناحية النظرية، يمكن أن يتغير هذا اللقب بعد أي مباراة معينة اعتمادًا على مستوى الأداء الفردي الذي يقدمه اللاعب وعوامل أخرى".

وأضافت: "يتم اختيار الأفضل على أساس عدد الأهداف أو التمريرات الحاسمة أو الشباك النظيفة، والأهم اللعب الجماعي وتأثير اللاعب على الفريق".

وفي مفاجأة كبيرة، اختارت الشبكة النجم المصري محمد صلاح، قبل الفرنسي كيليان مبابي في قائمة الأفضل.

وجاء محمد صلاح في المرتبة الخامسة، حيث قالت الشبكة إن محمد صلاح تجاوز إحباط الموسم الماضي مع ليفربول ومنتخب مصر، وقدم نسخة هائلة مع آرني سلوت خلال هذا الموسم.

أما مبابي، فجاء في المرتبة السابعة، وقالت الشبكة إن تراجع مهاجم ريال مدريد، جاء بعد ظهوره المخيب مع منتخب فرنسا في يورو 2024 التي أقيمت الصيف الماضي، ثم فشله في التأقلم مع ريال مدريد وعدم ظهوره بمستواه المعهود.

وفي المركز الأول جاء البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد، ويليه رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، ويحل إيرلينغ هالاند في المركز الثالث، ويأتي هاري كين رابعًا، يليه محمد صلاح في المركز الخامس.

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