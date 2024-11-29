مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والدوريات العربية وجاءت مواعيدها كالتالي
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
برايتون ضد ساوثهامبتون - 10 مساءً - بي إن سبورت 1HD
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني
ريال مايوركا ضد فالنسيا - 10 مساءً - بي إن سبورت 2 HD
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
سانت باولي ضد هولشتاين كيل - 9:30 مساءً - beIN SPORTS 5
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
ريمس ضد لانس - 9:45 مساءً - بي إن سبورت 4 HD
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
كالياري ضد هيلاس فيرونا - 9:45 مساءً - AD SPORTS Premium 1.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي
القادسية ضد الخليج - 4:25 مساءً - SSc SPORT
النصر ضد ضمك - 4:40 مساءً - SSc SPORT
أهلي جدة ضد الوحدة - 7 مساءً - SSc SPORT
مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي
أنطاليا سبور ضد سيفا سبور - 7 مساءً
مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي
فيرنسي ضد إستريلا - 10:15 مساءً
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي
الاتحاد التوركي ضد اتحاد طنجة - 7 مساءً
الوداد ضد أولمبيك آسفي - 9 مساءً
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