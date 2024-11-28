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رياضة

الخلود يفوز على الأخدود 2-1 في مباراة مثيرة بالدوري السعودي

الخلود والأخدود،
الخلود والأخدود، فيتو

نجح فريق الخلود في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل السبعة الأخيرة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، وحقق فوزا ثمينا ومتأخرًا بنتيجة 2-1 على مضيفه الأخدود، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر لبطولة دوري روشن.

أهداف مباراة الخلود والأخدود وترتيب الفريقين في الدوري السعودي

وبادر الخلود بالتسجيل من خلال ميزياني ماوليدا من ركلة جزاء في الدقيقة 26، غير أن النيجيري سافوار جودوين منح التعادل للأخدود في الدقيقة 62.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل 1-1، أحرز بسام آل أريني هدف الفوز الثمين للخلود في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد الخلود، الذي حقق انتصاره الثاني في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 تعادلات و6 هزائم، إلى 10 نقاط، ليتقدم للمركز الرابع عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد الأخدود، الذي تكبد خسارته السابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل فوزين و3 تعادلات، عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).

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