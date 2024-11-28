بعد نجاحه في الإسكندرية والقاهرة.. افتتاح سوق اليوم الواحد بالجيزة والأميرية غدا.. تخفيضات على السلع واللحوم وبيض المائدة.. ومعرض دائم بمدينة نصر

شهدت أسواق اليوم الواحد نجاحات كبيرة في المناطق التي افتتحها الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في محافظتي القاهرة والأسكندرية.

ويفتتح الدكتورشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا الجمعة، سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة،

افتتاح سوق اليوم الواحد بالأميرية

وبالتوازاي مع افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية، غدا الجمعة، بسوق اليوم الواحد بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة؛ ليصبح بذلك الموقع الثالث لأسواق اليوم الواحد بمحافظة القاهرة مع استمرار العمل ومشاركة القابضة للصناعات الغذائية بأسواق اليوم الواحد بمنطقتي مدينة نصر وحلوان.

تخفيضات على السلع الأساسية بنسبة 30 %

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بتعميم تجربة أسواق اليوم الواحد بكل المحافظات لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين.

وتأتي هذه الافتتاحات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم قدرتهم الشرائية، حيث تقل أسعار معروضات أسواق اليوم عن الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح ما بين 30 % إلى 50%، لدخول العديد من الشركات الأخرى في المنافسة.

سوق اليوم الواحد بمدينة نصر وحلوان

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظة القاهرة، برفقة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ افتتحوا، الجمعة الماضي، سوق اليوم الواحد بمنطقة حلوان، وقبلها سوق اليوم الواحد بمدينة نصر.

وأكد وزير التموين أن سوق اليوم الواحد يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استقرار الأسعار، حيث يوفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق التقليدية.

وأشار إلى أن السوق يشهد تطورًا ملموسًا في جميع جوانبه، سواء من حيث المساحات المخصصة للعرض أو تنوع الكميات المعروضة.



وزير التموين: تعاون مستمر مع القطاع الخاص لتوفير السلع بأسعار تنافسية

وفي سياق متصل، أشاد وزير التموين بالتعاون المستمر مع القطاع الخاص الذي يساهم بشكل كبير في توفير السلع بأسعار تنافسية، مشددًا على أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص لضمان استقرار الأسعار.

وأكد وزير التموين استمرار الوزارة في تطوير فكرة سوق اليوم الواحد، التي تهدف إلى تسهيل عملية شراء السلع الأساسية في أجواء منظمة وبأسعار تنافسية.

وأشار إلى أن أسواق اليوم الواحد تعمل على تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

وزير التموين: استمرار تنظيم سوق اليوم الواحد بمدينة نصر

وأعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار تنظيم سوق اليوم الواحد بمدينة نصر يوم الجمعة من كل أسبوع؛ استجابة للإقبال الكبير من المواطنين على هذه المبادرة.

يأتي هذا القرار ضمن خطة الوزارة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

مكان سوق اليوم الواحد بمدينة نصر

وأوضح الوزير أن السوق يُقام بالتعاون مع محافظة القاهرة أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، ويتم توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الاستراتيجية، بما يشمل اللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه، مع خصومات مناسبة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

كما أكد أن السوق يفتح أبوابه يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

“ التموين ": ضخ بيض المائدة المحلي بالمجمعات الإستهلاكية وأسواق اليوم الواحد

واتفقت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية مع اتحاد منتجي الدواجن وشعبة بيض المائدة، لتوريد البيض المحلي للشركة، لطرحه بالمنافذ التابعة لها.

وكان الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية اجتمع مع محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن واحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتعزيز التعاون وتكثيف ضخ بيض المائدة المحلي بأسواق اليوم الواحد والمجمعات الإستهلاكية.

وخلال الاجتماع تم الإتفاق على توريد بيض المائدة المحلي من خلال إتحاد منتجي الدواجن وشعبة بيض المائدة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرحه بأسعار مناسبة بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة والسيارات المتنقلة وأسواق اليوم الواحد.

وزير التموين يشيد باللحوم المطروحة بالمجمعات الإستهلاكية وأسواق اليوم الواحد

من ناحية أخرى، أشاد أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بجودة اللحوم السودانية المتوفرة في الأسواق المصرية.

وأشار وزير التموين خلال جولته بسوق اليوم الواحد بحلون الذي افتتحه، الجمعة الماضي، إلى أنه قام بتجربتها شخصيًا في منزله وأثبتت التجربة نجاحها، قائلا: "اللحوم السودانية في منتهى الجمال، لسه وكلتها امبارح، وأنصح المواطنين بتجربتها".

ودعا الوزير المواطنين إلى الإبلاغ الفوري للجهات الرقابية في حال وجود أي اختلاف أو ملاحظات على جودة اللحوم أو أي منتج آخر، مشددًا على أهمية دور الرقابة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

أسعار السلع بأسواق اليوم الواحد

وجاءت أسعار السلع الأساسية والخضراوات واللحوم بسوق اليوم الواحد في حلوان كالآتي:

لحوم بلدي 310 جنيهات بدلا من 450 جنيها

لحم مفروم بلدي بسعر 310 جنيهات بدلا من 430 جنيها

كبدة بلدي بسعر 310 جنيهات بدلا من 400 جنيه

لحم ضأن 350 جنيها بدلا من 450 جنيها

سجق بسعر 250 جنيها بدلا من 300 جنيه

برجر 250 جنيها بدلا من 300 جنيه

لحوم سودانية بسعر 275 جنيها

لحم مفروم سوداني 275 جنيها بدلا من 290 جنيها

كبده سوداني 275 جنيها بدلا من 290 جنيها

دواجن برازيلية بسعر 135 جنيها

دواجن محلية 135 جنيها

سعر كرتونة البيض 150 جنيها

كيس مكرونة حواء 400 جرام بسعر 12.5 جنيه بدلا من 15 جنيها

2 كيلو بصل أحمر بسعر 26 جنيها

2 كيلو بصل أبيض بسعر 36 جنيها

2 كيلو برتقال بسعر 25 جنيها

3 كيلو بطاطس بسعر 50 جنيها

3 كيلو طماطم بسعر 25 جنيها

سكر 30 جنيها للكيلو

الدقيق 17 جنيها

أرز 5 كيلو بسعر 135 جنيها بدلا من 160 جنيها

أرز كيلو واحد بسعر 24 جنيها بدلا من 32 جنيها

كيلو مكرونة بسعر 20 جنيها بدلا من 25 جنيها

عدس 500 جرام بسعر 28 بدلا من 32 جنيها

شاي 40 جراما بسعر 5 جنيهات بدلا من 7 جنيهات

شاي 100 جرام بسعر 12 جنيها بدلا من 16 جنيها

دقيق فاخر بسعر 17 جنيها

زيت الذرة لتر 89.50 جنيه

زيت عباد الشمس لتر 68 جنيها

زيت طعام 0.8 لتر بسعر 50 جنيها

زيت خليط 900 مللي بسعر 57 جنيها

زيت طعام لتر بسعر 64 جنيها

البطاطس: 15 جنيهًا (شبكة 2 كجم).

الخيار: 15 جنيهًا للكيلو.

البصل الأحمر: 20 جنيهًا (شبكة 2 كجم).

الفلفل الرومي: 10 جنيهات للكيلو.

الليمون البلدي: 20 جنيهًا (شبكة 2 كجم).

الكوسة: 8 جنيهات للكيلو.

البرتقال السكري: 25 جنيهًا (شبكة 2 كجم).

الرمان: 25 جنيهًا للكيلو.

التفاح الجولدن: 25 جنيهًا للكيلو

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