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أخبار مصر

وزير التموين عن اللحوم السودانية: "أنصح المواطنين بتجربتها"

اللحوم بالمجمعات
اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة حلوان، على جودة اللحوم السودانية المتوفرة في الأسواق المصرية. 

 وأشار وزير التموين إلى أنه قام بتجربتها شخصيًا في منزله وأثبتت التجربة نجاحها، قائلا: "اللحوم السودانية في منتهى الجمال، لسه وكلها امبارح، وأنصح المواطنين بتجربتها".

ودعا الوزير المواطنين إلى الإبلاغ الفوري للجهات الرقابية في حال وجود أي اختلاف أو ملاحظات على جودة اللحوم أو أي منتج آخر، مشددًا على أهمية دور الرقابة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. 

 

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن السوق المحلية بنحو 30 %. 

 

وأكدت وزارة التموين  أن تعاقدات الوزارة والاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم الطازجة المستوردة تبلغ 7.5 أشهر.

 

وأشارت إلى أن هناك أرصدة موجودة حاليا من اللحوم السوداني والجيبوتي تبلغ 20 ألف رأس، وأن الاستيراد متواصل من السودان والصومال وجيبوتي دون أي عقبات لوجيستية تكفي احتياجات السوق المصري دون أية مشكلات.

 

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

 

وفي الوقت الذي يتجاوز فيه أسعار اللحوم الطازجة بالأسواق الخارجية 450 جنيه للكيلو، تطرح وزارة التموين اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن نظيرتها بنحو 30%، حيث يبلغ أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية كالآتي: 

 

كيلو لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيهًا

 

كيلو اللحم البلدي الطازج بسعر 310 جنيهات

 

كيلو اللحوم الهندي بسعر  195 جنيهًا

 

كما تطرح وزارة التموين 3 آلاف طن من الدواجن بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

 

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