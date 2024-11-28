الجمعة 29 نوفمبر 2024
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محافظات

غدا، انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بالفيوم للقيام بأعمال الصيانة

شركة الفيوم لمياه
شركة الفيوم لمياه الشرب، فيتو

أعلنت شركة الفيوم  لمياه الشرب والصرف الصحي،  قبل قليل، أنه نظرا إلى وجود أعمال الصيانة بمحطة مياه العزب الجديدة،  المرحلة الأولى، ومحطة مياه العزب القديمة، وبالشبكات بمركز ومدينة الفيوم،  يستلزم قطع المياه لمدة 7 ساعات اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء غد الجمعة، وحتى الساعة الرابعة صباح السبت 30 نوفمبر الجاري.

القري والمدن المتأثرة بانقطاع مياه الشرب بكامل احيائها

ويتأثر بانقطاع مياه الشرب بسبب أعمال الصيانة في محطة العزب الحديدة، مدينة الفيوم بجميع أحياء المدينة ومدينة الفيوم الجديدة بالكامل، وفي  مركز الفيوم تتأثر جميع القري التابعة للمركز عدا قري، ( تلات ـ دسيا ـ زاوية الكرادسة ـ بني صالح )، كما تتأثر بانقطاع مياه الشرب جميع قري مركز اطسا بالمامل، عدا قري، ( قصر الباسل ـ تطون ـ الغرق ـ عزبة قلمشاه ).

قري ومدن تتأثر جزئيا وبانقطاع مياه الشرب

وفي مركز ابشواي، تتأثر قري" العجميين ـ طبهار ـالنصارية وتوابعهم "، ويتأثر من مركز سنورس، قري " مطرطارس ـ الكعابي ـجرفس ـ أبو عيطة وتوابعهم"، ومن مركز  يوسف الصديق تتأثر قري، " النزلة ـ الحامولي ـ الشواشنة وتوابعهم".

نداء للمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات

وطالبت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع، واعدت الفناطيس التابعة لها لتكون جاهزة في الحالات الطوارئ القري والاحياء المتأثرة بإنقطاع المياه، من خلال الطلب عن طريق رقم الطوارئ 125.

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بمشاركة الفنان أحمد مجدي، مياه الفيوم تنظم ندوة بعنوان "الشباب والمياه"

ندوات ترشيد الاستهلاك والتوعية بأهمية مياه الشرب

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي ندوة بعنوان "الشباب والمياه"، شارك في الندوة الفنان أحمد مجدي سفير النوايا الحسنة بالاتحاد الأوروبي، المستشار الفني لمهرجان الفيوم السينمائي الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، كما شارك في الندوة وفد الاتحاد الأوروبي، ووفد الشركة القابضة لمياه الشرب

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