الرئيس الفلسطيني يطالب مجلس الأمن بتعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة

طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن في كلمته اليوم الاثنين أمام القمة العربية الإسلامية بالرياض بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف الحرب وانسحاب إسرائيل من غزة.



كلمة الرئيس الفلسطيني أمام القمة العربية الإسلامية

وأضاف الرئيس الفلسطيني: قرار إسرائيل حظر وكالة الأونروا كارثي، وحرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين مستمرة منذ عام بلا توقف.

وتابع أبو مازن: نثمن تحالف دعم الدولتين الذي أطلقته الرياض يجب الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس



واستطرد: ندعو المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات ضد إسرائيل،و ندعو المجتمع الدولي إلى وقف "إرهاب المستوطنيين" ضد شعبنا ونطالب مجلس الأمن بتعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة.

انطلقت قبل قليل القمة العربية الإسلامية في الرياض بمشاركة أكثر من 50 دولة لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، إن المملكة تندد بوقف عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية.

وأعرب ولي العهد السعودي عن إدانته العمليات العسكرية التي تستهدف أراضي لبنان، مضيفا “نرفض انتهاك سيادته”.

كما أعرب عن رفض المملكة الهجمات على الأراضي الإيرانية.

وكانت المملكة قد دعت لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.