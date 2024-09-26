الخميس 26 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

محمود عباس فى كلمته بالأمم المتحدة: أوقفوا قتل الأطفال والنساء

محمود عباس، فيتو
محمود عباس، فيتو

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن،  في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس:" إن القدس تتعرض لحملات تهويد بهدف تغيير وضعها التاريخي".

محمود عباس يحذر من تهويد القدس 

وأضاف محمود عباس أبومازن في كلمته:"  يجب محاسبة الوزراء الإسرائيليين الذين يحاولون الاعتداء على المسجد الأقصى وحذرنا من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بسبب الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

وتابع:" طالبت بوقف الحرب وحماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وتطبيق حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، والحكومة الإسرائيلية ارتكبت العديد من جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني والآن ترتكب المزيد بحق اللبنانيين".

واستطرد أبومازن قائلا" الاحتلال الإسرائيلي دمر البنية التحتية في قطاع غزة وجعل القطاع غير صالح للحياة ".

محمود عباس يطالب بوقف جريمة الاحتلال فى غزة 

وأشار عباس، إلى أن إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، وأنها تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل.

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الرئيس الفلسطيني القدس المسجد الأقصى الشعب الفلسطيني الاسري محمود عباس ابومازن

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