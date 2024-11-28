نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.. رماح وائل رئيسا لحلوان.. وسام خالد لعين شمس.. باسم الجوهري لجامعة القاهرة

انتهت الجامعات اليوم من ماراثون انتخاب الاتحادات الطلابيةk وأعلنت الجامعات عن رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم.

اختتمت جامعة حلوان الأهلية انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025 في أجواء من الديمقراطية والشفافية.

جرت الانتخابات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف مباشر من السيد عطا أمين عام الجامعة.

انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان

وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز رماح وائل محمود من كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بمنصب رئيس الاتحاد، فيما نال مصطفى ناصر عبد الراضي من كلية طب الأسنان منصب نائب رئيس الاتحاد.

كما تم إعلان أسماء:

أمين لجنة الأسر العليا: الطالب باسل محمد محمود بكلية العلوم الإنسانية، وأمين مساعد لجنة الأسر الطالبة رؤى حمدي حامد بكلية العلوم.

أمين اللجنة الفنية: الطالب منير محمد ماجد بكلية العلوم الإنسانية، وأمين مساعد اللجنة الفنية الطالبة سلمى طارق فتحي بكلية الفنون التطبيقية.

أمين اللجنة الرياضية:

الطالب مازن محمود عوض كلية علوم الحاسب، وأمين مساعد اللجنة الرياضية الطالبة حبيبة هاني عبد الرسول بكلية العلوم.



أمين اللجنة الثقافية:

الطالبة مي عبد الله محمود بكلية العلوم الإنسانية.

أمين مساعد اللجنة الثقافية:

الطالبة حبيبة سامي عيسى بكلية الفنون التطبيقية.

امين لجنة الجوالة:

الطالبة سهى سيد أحمد كلية علوم الحاسب.

وأمين مساعد لجنة الجوالة: الطالبة ملك محمود محمد بكلية الهندسة.

أمين اللجنة الاجتماعية:

الطالبة شذى هادي شاكر بكلية العلوم الصحية، وأمين مساعد اللجنة الاجتماعية: الطالبة مريم حسن علي بكلية العلاج الطبيعي.

أمين اللجنة العلمية:

الطالب يوسف أحمد عبد السلام بكلية الهندسة، وأمين مساعد اللجنة العلمية: الطالبة سلمى الموفق حسن بكلية الفنون التطبيقية.

وفي كلمته خلال ختام الانتخابات، أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية النشاط الطلابي بنفس القدر من الاهتمام بالتعليم. وشدد على ضرورة التكامل بين العلم والشخصية والمواهب، معتبرًا أن هذا التكامل يمثل أساسًا جوهريًا في بناء الطالب المتكامل.

ووجه قنديل مجلس اتحاد طلاب الجامعة بوضع خطة شاملة للأنشطة، مؤكدًا التزام إدارة الجامعة بتوفير كل الدعم والإمكانيات اللازمة.

تطبيق إلكتروني لتلقي طلبات ومقترحات وشكاوى الطلاب

كما اقترح إنشاء تطبيق إلكتروني لتلقي طلبات ومقترحات وشكاوى الطلاب، وتسهيل التواصل بينهم وبين إدارة الجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة حرصت على توفير كل السبل والآليات لإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية، وأكد أن دور اتحاد الطلاب يتمثل في ربط الطلاب بإدارة الجامعة والكليات، ودعم زملائهم من خلال الأنشطة الأكاديمية والطلابية المتنوعة.

تعكس هذه الانتخابات حرص الجامعة على تعزيز المشاركة الطلابية وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن أنفسهم واختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية.

وقد أشرفت اللجنة العليا للانتخابات الطلابية على سير العملية الانتخابية والتي تشكلت برئاسة د. حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعضوية كل من: السيد عطا أمين عام الجامعة، د. منار سليم فوده عضو هيئة تدريس بكلية العلوم، د. إلهام منصور حسن منسق برنامج الدراسات القانونية وعضو قانونى، محمد حسين محمد مدير إدارة رعاية الطلاب، أحمد محمد عزات مدير الإدارة القانونية، وعضوية اثنين من الطلاب، الطالبة شهد تامر محمد من كلية الفنون التطبيقية، والطالب حسن رامي محمد من كلية الهندسة.

انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس

أسدلت جامعة عين شمس الستار على انتخابات اتحاد طلاب الجامعة، حيث أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، تشكيل اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وسام خالد رئيسًا ومحمد منصور نائبا لاتحاد طلاب جامعة عين شمس للعام الجامعي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥

وتم انتخاب الطالبة وسام خالد فؤاد إبراهيم بكلية الآثار رئيسًا للاتحاد والطالب محمد منصور عبد المنعم عبد السلام بكلية العلوم نائبا لرئيس اتحاد طلاب الجامعة.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، والتي ضمت في عضويتها كل من طايع عبد اللطيف طه - الأستاذ متفرغ بكلية الزراعة مشرفا عاما، وعضوية قانونية الدكتور احمد على عبد الحى إبراهيم ديهوم - وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق عام إداري إبراهيم سعيد حمزة - أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، أسماء علي عبده خاطر - مدير عام رعاية الشباب عضو فني، رياض صلاح عبد الفتاح العوام - مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية مسئول اتصال ومحمد محمود أبو العزم - مكتب نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب عضو إداري وعضوية كل من الطالب أحمد رمضان محمد عمر يوسف - الفرقة الرابعة بكلية التجارة والطالب محمود محمد السيد - الفرقة الرابعة بكلية التربية.

وهنأ محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية، ووجههم إلى توسيع دور الاتحاد ومشاركة جميع الطلاب في مختلف الأنشطة، بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم ودعم روح التنافس بينهم.

ضياء زين العابدين: الطلاب هم قلب الجامعة وروحها

وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن الطلاب هم قلب الجامعة وروحها، ولهذا فإن دور اتحاد الطلاب لا يقتصر فقط على تمثيل زملائهم، بل يمتد ليكون حلقة وصل بينهم وبين إدارة الجامعة، وعلينا جميعًا أن نعمل معًا من أجل تحقيق رؤى وأهداف جامعة عين شمس..

كما وجه الدعوة لأعضاء الاتحاد للمشاركة الفعالة في الأنشطة والفعاليات التي ستقوم بها الجامعة، حيث أنهم جزء لا يتجزأ من هذه المؤسسة التعليمية، وأفكارهم ومساهماتهم هي ما يجعل الجامعة مكانًا أفضل للجميع.

تنسيق المهام بين الواجبات الدراسية والعمل العام

وشدد على ضرورة تنسيق المهام بين الواجبات الدراسية والعمل العام وهو أمر بالغ الأهمية في صقل الشخصية وبناء مجتمع متكامل، فالتعلم لا يقتصر فقط على قاعات المحاضرات، بل يمتد ليشمل العمل التطوعي والخدمات فمن خلال هذه التجارب، يتم اكتساب مهارات جديدة، مما يعزز من قدراتكم على العمل الجماعي ويعدكم لمواجهة التحديات المستقبلية.

ووجه رئيس جامعة عين شمس الشكر لقطاع التعليم والطلاب وكل فريق أسرة رعاية الشباب وإدارة الأسر والاتحادات الطلابية على ما بذلوه من جهد طوال فترة الانتخابات الطلابية.

مكانة جامعة عين شمس بين الجامعات المختلفة في مجال الأنشطة الطلابية

وخلال كلمته أكد طايع عبد اللطيف الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة والمشرف العام على اللجنة العليا للانتخابات الطلابية، على مكانة جامعة عين شمس بين الجامعات المختلفة في مجال الأنشطة الطلابية، حيث فازت الجامعة بجائزة "الأفضل في الأنشطة الطلابية" على مستوى الجامعات المصرية عام ٢٠١٩ وهو ما تتطلع إليه إدارة الجامعة من خلال افضل طلابها وهم اتحاد طلاب جامعة عين شمس للعام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وجاء تشكيل لجان اتحاد طلاب جامعة عين شمس للعام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ على النحو التالي :

اللجنة الرياضية العليا

حصل على منصب أمين اللجنة الرياضية العليا الطالب محمد كرم محمد السيد بكلية الألسن وحصل على منصب أمين مساعد اللجنة الطالب عبد الرحمن السعيد أبو زيد كلية التربية النوعية

اللجنة الفنية العليا: حصد الطالب أحمد مدحت سيد أحمد بكلية الزراعة منصب أمين اللجنة، وحصدت الطالبة ملك عباس فكري عبد اللطيف بكلية التربية النوعية منصب الأمين المساعد.

لجنة الجوالة والخدمة العامة العليا

حصل الطالب أحمد طارق هليل محمد كيلاني بكلية الحقوق على منصب أمين اللجنة، بينما حصد الطالب محمد أشرف عز الدين محمود بكلية التربية على منصب الأمين المساعد.

لجنة الأسر الطلابية العليا

حصل الطالب حسام محمد علي صبرة بكلية التجارة على منصب أمين اللجنة، فيما حصدت الطالبة ملك حاتم محمد يوسف بكلية الطب البيطري على منصب الأمين المساعد للجنة.

اللجنة الاجتماعية والرحلات العليا

حصل على منصب أمين اللجنة الطالبة يارا وسام محمد ذكي بكلية الألسن، فيما حصلت الطالبة كريمة أحمد السيد عفيفي بكلية التمريض على منصب أمين مساعد اللجنة.

اللجنة الثقافية والإعلامية العليا

حصل الطالب كريم محمد عبد الرحمن عطية بكلية الألسن على منصب أمين اللجنة وحصلت الطالبة رغد عبد الرؤوف أنس علي بكلية الإعلام على منصب الأمين المساعد.

اللجنة العلمية العليا: حصد منصب أمين اللجنة الطالب كريم خالد إسماعيل سالم بكليه العلوم، فيما حصدت الطالبة رقية إبراهيم محمد إبراهيم بكلية البنات منصب أمين مساعد اللجنة.

انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة

انتهت أعمال فرز بطاقات التصويت على منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، والتى أسفرت عن فوز الطالب باسم الجوهرى بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، والطالبة ندا تامر بكلية التخطيط بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة.

انتخابات الاتحادات الطلابية جامعة القاهرة

وكان الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة ، قد أطلق إشارة انطلاق فعاليات الجلسة الإجرائية لانتخابات مجلس اتحاد الطلاب جامعة القاهرة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى بحضور 38 طالبا من مجالس اتحاد الكليات.



ويحضر الجلسة الإجرائية الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة والدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الهادى العوضي وكيل كلية الحقوق والدكتور أحمد سمير عضو اللجنة العليا للانتخابات وفرج عيد المدير العام لإدارة رعاية الشباب بجامعة القاهرة.

واختتم ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، اليوم الخميس، بانتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات امس الأربعاء 27 نوفمبر.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تسعى دائمًا لتوفير بيئة تُشجع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية واختيار ممثليهم بشكل حر ونزيه، مشيرًا إلى أن الانتخابات الطلابية تُمثل تجربة هامة للطلاب لاكتساب مهارات القيادة والإدارة، وكذلك تعزيز القيم الديمقراطية في المجتمع الجامعي.

أهمية انتخابات الاتحادات الطلابية

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومقرر اللجنة العليا للانتخابات، أهمية انتخابات الاتحادات الطلابية في تعزيز روح القيادة والمشاركة الفاعلة بين الطلاب، كما أنها تدريب حقيقي للحياة الانتخابية بالدولة المصرية، موضحًا أن الوزارة تعمل على توفير كافة الإمكانيات لضمان نجاح سير الانتخابات على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات تمثل فرصة كبيرة للطلاب لاختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي، مما يُعزز من مشاركتهم في اتخاذ القرارات داخل الجامعات والمعاهد.

وأشار الدكتور كريم همام إلى أن انتخابات الاتحادات الطلابية لا تقتصر على اختيار ممثلين فقط، بل تعُد تجربة حيوية تسهم في تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، مما يعزز من روح التعاون بين الطلاب، لافتًا إلى أن مُشاركة الطلاب تعكس روح الديمقراطية والمسئولية، حيث إن كل طالب وطالبة يصبح له صوت مؤثر في توجيه الأنشطة الطلابية وتحديد أولوياتها.

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إجمالي أعداد الطلاب في الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية، الذين انطبقت عليهم شروط الترشح للعام الجامعي 2024/2025.

التعليم العالي: 27008 طلاب وطالبات في القوائم النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية

وأوضح الوزير أن العدد الإجمالي بلغ 27008 طلاب وطالبات، بواقع 13317 طالبًا و12393 طالبة، بالجامعات الحكومية والجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية والجامعات الخاصة والمعاهد.

عدد المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات الحكومية 19951 طالبًا وطالبة وذلك في 28 جامعة حكومية، وتم استبعاد 652 طالبًا وطالبة لعدم استيفائهم الشروط، وتم تقديم 1307 طعون، قُبل منها 963 طعنًا، وبذلك بلغ إجمالي عدد الطلاب المرشحين في الكشوف النهائية 18336 طالبًا وطالبة، موزعين كالتالي (9326 طالبًا و9010 طالبات).

انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات الأهلية

كما بلغ إجمالي عدد المُتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات الأهلية 3094 طالبًا وطالبة وذلك في 19 جامعة أهلية، وتم استبعاد 96 طالبًا وطالبة لعدم استيفائهم الشروط، وتم تقديم 28 طعنًا، قُبل منها 23 طعنًا، وبذلك وصل إجمالي عدد الطلاب المرشحين في الكشوف النهائية إلى 2975 طالبًا وطالبة، موزعين كالتالي (1641 طالبًا و1334 طالبة).

وفي الجامعات التكنولوجية، تقدم 444 طالبًا وطالبة للترشح في 10 جامعات تكنولوجية، تم استبعاد 16 طالبًا وطالبة لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة، فيما تم تقديم طعنين لم يُقبلا، وبذلك، بلغ إجمالي عدد الطلاب المرشحين في الكشوف النهائية 428 طالبًا وطالبة، موزعين على النحو التالي: (277 طالبًا و151 طالبة).

أما بالنسبة للمعاهد، تقدم للترشح 3979 طالبًا وطالبة في 120 معهدًا، ولم يتم استبعاد أي طالب أو طالبة لعدم استيفائهم الشروط، وتم تقديم 8 طعون وتم قبولها جميعًا، وبذلك، وصل إجمالي عدد الطلاب المرشحين في الكشوف النهائية إلى 3971 طالبًا وطالبة، موزعين على النحو التالي (1898 طالبًا و2073 طالبة).

وبالنسبة للجامعات الخاصة، فقد استقبلت 1322 طالبًا وطالبة، ولم يتم استبعاد أي طالب أو طالبة لعدم استيفائهم الشروط، وتم تقديم 24 طعنًا تم قبولها جميعًا، ليصل إجمالي عدد الطلاب المرشحين في الكشوف النهائية إلى 1298 طالبًا وطالبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.