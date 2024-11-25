الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير العملية الانتخابية بالكليات ويحث الطلاب على المشاركة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة خلال الجولة
ads

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية في كليتي الحقوق ودار العلوم فى إطار  متابعته سير العملية الانتخابية للجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب بكليات جامعة القاهرة، حيث جرت الانتخابات في ٩ كليات هي: الحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والهندسة، ودار العلوم، والعلاج الطبيعي، والزراعة، والصيدلة، والتخطيط الاقليمى والعمرانى، والطب البشري، وذلك بعد حسم المقاعد الخاصة بعضوية اللجان في باقي الكليات "بالتزكية".

انتخابات اتحادات الطلاب بكليات جامعة القاهرة

وخلال الجولة، حث الدكتور محمد سامي الطلاب على المشاركة الفعالة في الانتخابات في إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، كما دعا إلى إخضاع عملية الاختيار بين الطلاب بناءً على القدرة والكفاءة وتقديم الخدمات والأنشطة الطلابية، مؤكدًا على الالتزام بالحيادية والشفافية لتقديم تجربة ديمقراطية مميزة.

الجولة الأولى للانتخابات حسمت نتائجها فى التخطيط العمراني والصيدلة والإعادة اليوم فى الحقوق والزراعة والهندسة والاقتصاد والعلاج الطبيعي ودار العلوم
 

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2024/2025  أن الجامعة عملت على تيسير عملية التصويت على الطلاب، في إطار من الشفافية والحيادية، لتقديم  تجربة ديمقراطية حقيقية، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية.

txt

جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية لجمعية المحاربين القدماء

txt

جامعة القاهرة: 30 مليون جنيه دعم من الموارد الذاتية للمستشفى الفرنساوي

وقد أسفرت نتائج الفرز في الجولة الأولى عن الحسم بكليتي التخطيط الإقليمي والعمراني والصيدلة، وتجرى جولة الإعادة اليوم في ٧ كليات هي: الحقوق، والزراعة، والهندسة، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعى، ودار العلوم، والطب البشري، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات غدًا الثلاثاء، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات بعد غد الأربعاء، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة يوم الخميس ٢٨ نوفمبر الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة انتخابات اتحادات الطلاب رئيس جامعة القاهرة

الأكثر قراءة

زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق

موعد مباراة شباب مصر وتونس في دورة شمال إفريقيا والقناة الناقلة

الشعراوي يروي كيف بدأت قصة النبي إبراهيم مع تحطيم أصنام قومه (فيديو)

اليوم، الداخلية تجري قرعة الحج في الأقصر وأسيوط والفيوم والمنوفية

"الطفولة والأمومة" يحبط زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا قبل خروجها من الكوافير بالدقهلية

تحول مفاجئ في مستقبل فان دايك مع ليفربول

مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية، تعظيم الاستثمار المباشر ومشروع الربط الكهرباء الأبرز

وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

منوعات

المزيد

هدمت منازل وأسقطت أعمدة الكهرباء والأشجار، عاصفة قوية تضرب 5 ولايات في تركيا (فيديو)

الصين تطلق قمرين اصطناعيين جديدين إلى الفضاء (فيديو)

صانع محتوى يرسل لرونالدو هدية الـ 50 مليون (فيديو)

عريضة تطالب باستقالة رئيس الوزراء بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

يجب الالتزام بها.. تعليمات هامة للفائزين بقرعة الحج 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يروي كيف بدأت قصة النبي إبراهيم مع تحطيم أصنام قومه (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية