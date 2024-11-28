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اقتصاد

ارتفاع البورصات الخليجية بدعم هدوء الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية، خلال جلسة الخميس -جلسة نهاية الأسبوع- والتي تواجدت بالكامل في المنطقة الخضراء على إثر هدوء التوترات الجيوسياسية بسبب التدخل الفرنسي لوقف إطلاق النار علي لبنان.

ارتفاع مؤشر السوق الرئيسية بالمملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.38%
وهي تقدر بـ 44 نقطة ليصل إلى 11634 نقطة
بقيم تداول تقارب الـ 8 مليار ريال.


تفاصيل جلسة التداول في بورصة الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.24% وهي تقدر بـ 20 نقطة ليصل الي 6483 نقطة
بقيم تداول تصل الي 35 مليون دينار بنهاية جلسة التداول كما امتدت الارتفاعات لأسواق الامارات.


تفاصيل مؤشر سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.21% وهي تقدر ب 10 نقاط ليصل إلى 4818 نقطة،كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي  بنسبة 0.40%وهي تقدر بـ 38 نقطة  ليصل إلى 9322 نقطة، وسط قيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليار درهم.

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الاسواق الخليجية اسواق المال التوترات الجيوسياسية المملكة العربية السعودية

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