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اقتصاد

خبيرة ترصد تذبذب أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

حنان رمسيس، فيتو
حنان رمسيس، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الخميس جلسة نهاية الأسبوع  لـ الأسواق الخليجية، والتي عادت للتذبذب مرة أخرى بعد أن تفاعلت بالإيجاب مع فوز الرئيس دونالد ترامب وعودته إلى البيت الأبيض في فترة رئاسية لمدة 4 سنوات مع توقع حدوث تهدئة في منطقة الشرق الأوسط وحل أزمة روسيا أوكرانيا بطريقة سلمية.


ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.49% وهي تقدر بـ59 نقطة ليصل إلى 12152 بقيم تداول تجاوز 9 مليارات ريال.
 

وفي الكويت

انتقل مؤشر الكويت 50 للمنطقة الحمراء حيث انخفض بنسبة 0.19% وهي تقدر بـ 13 نقطة ليصل إلى 6424 نقطة بقيم تداول تصل إلى 40 مليون دينار.


وفي الإمارات

تباين أداء الأسواق حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.29% وهي تقدر بـ 15 نقطة ليصل إلى 4630 نقطة في حين تواجد مؤشر سوق أبوظبي في المنطقة الحمراء حيث انخفض بنسبة 0.07% وهي تقدر بـ 7 نقاط ليصل إلى 9416 وسط قيم تداول تتجاوز 4 مليارات درهم.

تباين أداء البورصات الخليجية تأثرا بأسعار النفط والأحداث الجيوسياسية

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