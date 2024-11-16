فضل سورة مريم واسمائها والأحاديث الضعيفة المتداولة بشأنها

سورة مريم هي السورة 19 في ترتيب سور القرآن الكريم، وسورة مريم هي السورة 44 في ترتيب النـزول؛ نزلت بعد سورة فاطر، وقبل سورة طه في أثناء السنة الرابعة من البعثة، وسورة مريم من السور المكية، قال القرطبي: إن سورة مريم مكية بالإجماع، وعدد آياتها 98 آية، وفيما يلي نستعرض معكم الأحاديث الضعيفة الواردة في سورة مريم

الأحاديث الضعيفة الواردة في سورة مريم وأسماؤها

أسماء سورة مريم:

سميت السورة بسورة (مريم)، ومما يدل على ذلك:

1- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: (سورة «بني إسرائيل»، و«الكهف»، و«مريم»، و«طه»، و«الأنبياء»: هن من العتاق الأول، وهن من تلادي ).

2- عن أبي هريرة رضى الله عنه، قال: (قدمت المدينة مهاجرا، فصليت الصبح وراء سباع فقرأ في السجدة الأولى سورة «مريم»، وفي الأخرى ويل للمطففين) .



وقال ابن كثير: وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة، من حديث أم سلمة، وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة، أن جعفر بن أبى طالب- رضى الله عنه- قرأ صدر هذه السورة على النجاشيّ.



ويبدو أن تسميتها بهذا الاسم كان بتوقيف من النبي صلّى الله عليه وسلّم، فقد أخرج الطبراني والديلمي، من طريق أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم الغساني عن أبيه عن جده، قال: أتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم فقلت: ولدت لي الليلة جارية, فقال: والليلة أنزلت على سورة مريم.



وسماها ابن عباس رضي الله عنهما سورة {كهيعص}، وكذلك وقعت تسميتها في "صحيح البخاري" في كتاب التفسير، ولم يعدها السيوطي في كتابه "الإتقان" في عداد السور المسماة باسمين، ولعله لم ير الثاني اسمًا لها.



وقد تكرر اسم مريم في القرآن 30 مرة، ولم تذكر امرأة سواها باسمها الصريح.

فضائل سورة مريم

1- أنَّها مِن السُّوَرِ المتقدِّمِ نزولُها، ومِن قديمِ ما حفِظ الصَّحابةُ وتعلَّموه.

2- من المثاني التي أوتيها النبي - صلى الله عليه وسلم - مكان الإنجيل.

3- وقد جاء في فضائل هذه السورة ما رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة هجرتهم إلى الحبشة والنجاشي، وفيه: أنه دعا أساقفته، فنشروا مصاحفهم حوله، وقالوا لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: هل معك مما جاء به -يعني النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال جعفر: نعم، فقال له النجاشي: فاقرأه عليَّ، فقرأ عليه صدرًا من (كهيعص)، قالت: فبكى -والله- النجاشي، حتى أخضلت لحيته، وبكت أساقفته، حتى أخضلوا مصاحفهم، حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: والله إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة.

وروى ابن المبارك بسنده، قال: لما نزلت هذه الآية: (وإن منكم إلا واردها) (مريم:71)، ذهب ابن رواحة إلى بيته، فبكى، فجاءت امرأته فبكت، وجاءت الخادمة فبكت، وجاء أهل البيت، فجعلوا يبكون، فلما انقضت عَبْرته قال: يا أهلاه! ما يبكيكم؟ قالوا: لا ندري، ولكنا رأيناك بكيت، فبكينا، قال: آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبئني فيها ربي أني وارد النار، ولم ينبئني أني أصدر عنها. (صَدَر عن المكان: رجع وانصرف).

4-أنها من السور المتقدم نزولها، ومن قديم ما حفظ الصحابة وتعلموه: كما في أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المتقدم قريبا.



ذُكر في صحيح البخاري أن أحد أسباب نزول سورة مريم هو تأخر الملاك جبريل عن تنزيله للوحي على النبي محمد، وذلك حينما سأله أصحابه عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين، ولذلك قد رجا النبي محمد من الله أن يأتيه جبريل بالوحي بشأن ما طلبه منه أصحابه، فشّق ذلك عليه مشقة شديدة، فلما نزل جبريل أخيرًا بالوحي قال له النبي محمد: «أبطأت علي حتى ساء ظني واشتقت إليك»، فرد عليه جبريل: «إني كنت إليك أشوق ولكني عبد مأمور إذا بعثتُ نزلتُ وإذا حبستُ احتبست»، ولذلك نزلت الآية رقم 64 من سورة مريم: ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ٦٤﴾ [مريم:64].

كذلك هناك سبب لنزول الآية رقم 66: ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ٦٦﴾ [مريم:66]، فقد قال الكلبي أنها نزلت في أُبيّ بن خلف حين أخذ عظامًا بالية يفتها بيده ويقول: «زعم لكم محمد أنّا نبعث بعدما نموت».

كذلك ذُكِر سبب نزول الآية رقم 77: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ٧٧﴾ [مريم:77]، وهي قد نزلت في العاص بن وائل السهمي، وكان أحد المشركين، وكان لخباب بن الأرت دين عنده وهو كان أول من أظهر إسلامه، وكان العاص يؤخر حقه فأتاه يتقاضاه، فقال العاص: «لا أقضيك حتى تكفر بمحمد!» فرفض خباب وقال: «لا أكفر حتى تموت وتبعث»، فاستهزأ به العاص وقال: «إني إذا مت ثم بعثت ؛ جئني وسيكون لي ثم مال وولد فأعطيك»، ويقصد بذلك أنه أدخل الجنة بعد الممات استهزاءً بمعتقد المسلمين، ولذلك نزلت هذه الآية فيه.

كما ذُكِر أن الآية 96 من السورة قد نزلت لكي يخبر الله عباده أنه يغرس في قلوب عباده الصالحين مودة ومحبة،وقد ذكر الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه لُباب النقول في أسباب النزول:

«أخرج ابن جريرعن عبد الرحمن بن عوف لما هاجر إلى المدينة وجد نفسه على فراق أصحاب مكة: منهم شيبة وعتبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف، فأنزل الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ٩٦﴾ [مريم:96]، قال: محبة في قلوب المؤمنين.»

الأحاديث الضعيفة الواردة في سورة مريم وأسمائها

موضوعات سورة مريم:

اشتملت سورة مريم على العديد من الموضوعات من أهمها ما يلي:

1- ذكر قصة زكريا عليه السلام.

2- ذكر قصة مريم ومولد عيسى عليهما السلام.

3- ذكر طرف من قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه.

4- الإشارة إلى عدد من النبيين، ومنهم: موسى، وهارون، وإسماعيل، وإدريس عليهم السلام.

5- بيان جزاء المتقين وعقاب الكافرين، وفتح باب التوبة للعاصين.

6- حكاية بعض شبهات المشركين المتعلقة بالقرآن والبعث والوحدانية مع الرد عليها، وإقامة الأدلة على وحدانية الله، ونفي الشريك والولد، وإقامة الأدلة على أن البعث حق.

7- بيان بعض مشاهد القيامة.

الأحاديث الضعيفة الواردة في سورة مريم

وردت أَحاديث ضعيفة أو موضوعة، في سورة مريم ذكرها بعض أهل التفسير، منها: (من قرأ سورة مريم أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بزكريا وكذب به وبيحيى ومريم وعيسى وإبراهيم وموسى وهارون وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإدريس وبعدد من دعا لله ولدًا وبعدد من لم يدع لله تعالى ولدًا) ورد هذا في اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له، أو بأصله موضوع،

كما ورد حديث روته السيدة عائشة رضي الله عنها: (أن من قرأ سورة مريم في المنام فرج الله عنه)، وقيل يكون مع الأنبياء الذين ذكرهم الله فيها من زمرة محمد، ونفس القول نجده عند جعفر الصادق رضي الله عنه وهو كلام باطل مختلق، ولا أصل له عن عائشة ولا عن جعفر الصادق ولا غيرهما من السلف، لا مرفوعا ولا موقوفا، وإنما يذكره بعض الصوفية والشيعة.