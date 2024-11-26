تصل إلى 25%، ترامب يعتزم فرض رسوم جديدة على 3 دول

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه ينوي فرض رسوم جمركية جديدة على الصين والمكسيك وكندا تغطي جميع المنتجات القادمة منها إلى الولايات المتحدة.

وأكد ترامب أن إدارته ستفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع المنتجات القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة.

وأضاف "سأوقع أيضًا على قرار فرض تعريفة جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25٪ على جميع المنتجات القادمة إلى أمريكا".

وخلال حملته الانتخابية، توعد ترامب، الصين، بأنه في حال فاز بانتخابات الرئاسة، سيفرض عليها مزيدا من الرسوم قد تصل إلى 100%.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن زيادة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من السلع الصينية بقيمة 18 مليار دولار، التي تشمل السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والصُلب والألمنيوم والمعادن النادرة والخلايا الشمسية ورافعات السفن والمنتجات الطبية.

وبحسب البيت الأبيض، تأتي هذه الإجراءات ردًّا على "إغراق الصين الأسواق العالمية بصادرات منخفضة السعر بشكل مصطنع، ما يشكل تهديدًا للمنافسة العادلة واستقرار السوق".

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