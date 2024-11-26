ميادين الإسكندرية تتحول إلى مقبرة للباعة الجائلين وتحرك عاجل من المحافظة والأمن (صور)

حالة من النشاط تشهدها أحياء محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية بالمحافظة، بدأت بجولات مكثفة للقيادات التنفيذية بالمحافظة، للحد من الظاهرة العشوائية بانتشار الباعة الجائلين في الأسواق والميادين العامة والتسبب في ضيق الحركة المرورية أمام السائقين والمواطنين يوميًّا.

حملات موسعة تقودها الأجهزة التنفيذية والأمنية للقضاء على انتشار الباعة الجائلين فى الميادين واحتلال الأرصفة بافتراشهم الشوارع ووضع سلعتهم من المأكولات والمشروبات المتنوعة وبيع الملابس أمام المحلات التجارية في بعض الميادين والتي من أبرزها ميدان المنشية والساعة والتي تحول إلى سوق للباعة الجائلين في منتصف الطرق لممارسة عملهم والسيطرة على بعض الحدائق لفتراش بضائعهم المختلفة.

وعلى الرغم من الحملات اليومية التي تقودها الأجهزة التنفيذية والأمنية للقضاء على انتشار هذه الظاهرة فإن عادة يمارسها الباعة بعودتهم مرة أخرى عقب انتهاء الحملات اليومية وتحول الوضع إلى مشهد من الكروالفر بين الباعة الجائلين والأجهزة التنفيذية لوضع سلعتهم وعرضها على المواطنين.

وفي حي شرق قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة اللواء أحمد حبيب بحملات مكبرة بمنطقة سموحة الإبراهيمية وكليوبترا وبزنانيري وكليوباترا وعزبة سعد وشارع عزيز فهمي سوق زنانيري، وشارع عمر الخيام كليوباترا، شارع كمال الدين صلاح ناصية شارع مصانع عزة عزبة سعد.

جاء ذلك في وجود المهندسة سكرتير عام الحي والرائد مصطفى سرور رئيس وحدة شرطة المرافق بالحى وإدارة إشغال طريق وذلك في إطار تكثيف الحملات لفرض الانضباط واستجابة لشكاوى المواطنين،وقد أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد ٨٤ حالة إشغال متنوع و١٢٣ حالة إشغال هالك.

يأتي هذا في إطار توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وإزالة الإشغالات ومنعها بالطريق العام لتسهيل حركة المرور والمواطنين وفرض الانضباط بالشوارع المختلفة وتحسين المظهر الحضارى لها، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

وفي حي غرب الإسكندرية قامت المهندسة نهى خليفة رئيس الحي بحملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام ومكبرات الصوت والتي استهدفت إزالة كافة الإشغالات والفروشات بشوارع المكس، مسجد القباري، الأمير لؤلؤ ، هذا وقد أسفرت الحملة عن التحفظ علي ٢٥ إشغال متنوع، ٦ حاجز سيارات.

وفي سياق متصل تم إزالة الإشغالات بشارع محجوب بالقباري وتم التحفظ على ترابيزة بلياردو ومرجيحة حديد، وجاء ذلك بوجود أشغال الطريق والمتابعة الميدانية بالحي.

وأكدت المهندسة نهى خليفة رئيس الحي، بأن الحملات مستمرة بشتى أنحاء الحي وعلى مدار اليوم لفرض الانضباط وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات.

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