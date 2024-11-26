الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد خسائره المالية، رمضان صبحي يطلب تعويض 4.5 مليون دولار بسبب أزمة المنشطات

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

أكد مصدر داخل نادي بيراميدز أن الطاقم القانوني الخاص لرمضان صبحي طلب الحصول على تعويض مالي قيمته 4.5 مليون دولار، من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والوكالة الدولية.

وبرر الطاقم القانون ذلك بسبب الإضرار التي حدثت بسبب غياب رمضان صبحي عن المباريات وبالتالي تأثر الدخل المالي له وتسببت في أزمة في التجديد مع نادي بيراميدز وأيضًا في قيمة عقده حيث رغب النادي السماوي في تخفيضه. 

وقدم محامي رمضان صبحي صورة من عقد رمضان صبحي مع بيراميدز تؤكد أن اللاعب يحصل في عقده السنوي 2 مليون دولار وبالتالي يستحق القيمة المطالب بها كتعويض.

أزمة رمضان صبحي والمنشطات

يذكر  أن العينة الثانية لـ رمضان صبحي حدث فيها مشكلة كبيرة وتم إيقاف اللاعب تم رفع الإيقاف لكن اللاعب لم يبرأ لكن لا يوجد دليل قاطع على تعاطيه المنشطات..

والمحكمة الرياضية منحته أحقية الحضور في جلسة استماع بعد الشكوى التي تقدمت بها تستأنف على قرار رفع الإيقاف عنه لكنه رفض ومنح الطاقم القانوني الحرية كاملة في الدفاع عنه.

ويرى الفريق القانوني لرمضان أن ما ظهر في عينة رمضان صبحي ليست الوكالة الدولية معنية بتحليله لكن الوكالة الدولية قامت بالتحليل لمعرفة السبب في التلاعب بالعينة الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رمضان صبحي رمضان صبحي والمنشطات بيراميدز المنشطات أزمة رمضان صبحي

مواد متعلقة

الكونفدرالية، المصري يختتم معسكره بالقاهرة قبل التوجه إلى السويس (صور)

دوري أبطال آسيا، تعادل استقلال طهران التركي وباختاكور أوزبكستان سلبيا

بيراميدز بالقوة الضاربة لمواجهة ساجرادا في دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة ساجرادا

الكونفدرالية، مؤتمران صحفيان غدا لـ علي ماهر ومدرب إنيمبا النيجيري

دوري أبطال آسيا للنخبة، تعادل استقلال طهران وباختاكور سلبيا في الشوط الأول

لاعب بيراميدز: لا بديل عن الفوز على ساجرادا بدوري أبطال إفريقيا

يورتشيتش: ماييلي ساعدنا في دراسة ساجرادا جيدا وبيراميدز فريق متكامل

الأكثر قراءة

بعد خسائره المالية، رمضان صبحي يطلب تعويض 4.5 مليون دولار بسبب أزمة المنشطات

أناني وما بيفكرش إلا في نفسه، هجوم شرس من أسطورة ليفربول ضد محمد صلاح بعد تصريحاته

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 - 11 - 2024

مفيدة شيحة: تصريحات محمد صلاح تؤكد عدم استعداده نفسيا للرحيل عن ليفربول (فيديو)

محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة للمركب السياحي الغارق (فيديو)

انفجارات في شمال إسرائيل في قصف صاروخي لـ حزب الله ووقوع إصابات (فيديو)

وزير المالية يقرر نقل الشحات غتوري من منصب رئيس مصلحة الجمارك

منوعات

المزيد

خسائر بقيمة 12 ألف دولار، ذئاب مفترسة تقتل قطيع أغنام في تركيا

القضاء العراقي يصدر أحكاما بالسجن في قضية "سرقة القرن"

وظائف ضمن الأعلى أجرا في روسيا، تعرف عليها

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الإثنين 25/11/2024

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الأثنين 25-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

ملك الرقم 10.. مارادونا صاحب هدف يد الرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 26 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بالرزق الوفير وتحقيق الأمنيات

المزيد
الجريدة الرسمية