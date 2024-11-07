زيارة تقلب موازين القوى في السودان، أسباب توجه البرهان إلى أذربيجان

كشفت وسائل إعلام سودانية، أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، سيتوجه إلى أذربيجان، الاثنين القادم، عقب مشاركته في القمة العربية الإسلامية التي ستعقد في المملكة العربية السعودية.

البرهان يزور أذربيجان لحضور قمة المناخ كوب 29

وأفادت مصادر، أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، سيحضر قمة المناخ “كوب 29” التي ستعقد في أذربيجان الأسبوع المقبل.

البرهان يبحث مع إلهام علييف تطوير الشراكات فى كافة المجالات

وحسب ما نشر عن زيارة رئيس مجلس السيادة إلى باكو عاصمة أذربيجان، من المقرر أن يبحث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال الزيارة أوجه العلاقات بين البلدين مع رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وتطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية والعسكرية.

يشار إلى أن أذربيجان طورت مؤخرًا صناعتها العسكرية، حيث تقوم بتصنيع المسيرات القتالية “الدرونز” والدبابات والدروع والطائرات والمروحيات العسكرية وأنظمة المدفعية وقنابل الطائرات والمركبات العسكرية المختلفة والأسلحة الصغيرة.

ويرى مراقبون أن زيارة البرهان إلى أذربيجان، من شأنها قلب موازين القوى فى حال تمكن من إبرام اتفاقات عسكرية مع باكو، المعروفة فى سوق الأسلحة بتميزها فى صناعة المسيرات والمروحيات التى تضمن التفوق الجوي لصالح الجيش السوداني فى المعارك مع مليشيا الدعم السريع.