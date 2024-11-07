الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زيارة تقلب موازين القوى في السودان، أسباب توجه البرهان إلى أذربيجان

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

كشفت وسائل إعلام سودانية، أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، سيتوجه إلى أذربيجان، الاثنين القادم، عقب مشاركته في القمة العربية الإسلامية التي ستعقد في المملكة العربية السعودية.

البرهان يزور أذربيجان لحضور قمة المناخ كوب 29

وأفادت مصادر، أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، سيحضر قمة المناخ “كوب 29” التي ستعقد في أذربيجان الأسبوع المقبل.

البرهان يبحث مع إلهام علييف تطوير الشراكات فى كافة المجالات

وحسب ما نشر عن زيارة رئيس مجلس السيادة إلى باكو عاصمة أذربيجان، من المقرر أن يبحث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال الزيارة أوجه العلاقات بين البلدين مع رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وتطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية والعسكرية.

يشار إلى أن أذربيجان طورت مؤخرًا صناعتها العسكرية، حيث تقوم بتصنيع المسيرات القتالية “الدرونز” والدبابات والدروع والطائرات والمروحيات العسكرية وأنظمة المدفعية وقنابل الطائرات والمركبات العسكرية المختلفة والأسلحة الصغيرة.

ويرى مراقبون أن زيارة البرهان إلى أذربيجان، من شأنها قلب موازين القوى فى حال تمكن من إبرام اتفاقات عسكرية مع باكو، المعروفة فى سوق الأسلحة بتميزها فى صناعة المسيرات والمروحيات التى تضمن التفوق الجوي لصالح الجيش السوداني فى المعارك مع مليشيا الدعم السريع.

البرهان يشيد بالمساندة المصرية المخلصة لجهود التهدئة في السودان

بعد إقالة حسين عوض، البرهان يعين علي يوسف وزيرا لخارجية السودان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البرهان رئيس مجلس السيادة آذربيجان كوب 29 عبد الفتاح البرهان الهام علييف الدعم السريع

مواد متعلقة

وزير الخارجية السوداني يكشف موعد انتهاء الحرب مع الدعم السريع

بيان عاجل من السعودية بشأن الأحداث الأخيرة بولاية الجزيرة في السودان

الولاية الشمالية بالسودان تعلن خلوها من مليشيا الدعم السريع

أبو الغيط يدين انتهاكات الدعم السريع في السودان

الأكثر قراءة

الأهلي يحقق فوزا صعبا على زد 0/1 في مباراة الإصابات بالدوري الممتاز (صور)

أسعار الذهب اليوم الخميس 7-11-2024 خلال التعاملات المسائية

رسميًا.. إقالة لجنة الحكام بعد فضيحة التسريبات

رئيس شعبة البيض يكشف توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

انخفاض أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق

بهدف مرموش، فرانكفورت يتخطى سلافا براج في الدوري الأوروبي (فيديو وصور)

حقيقة قيام فوري بوقف خدماتها السبت المقبل

بنوك الإمارات والبحرين تتبع "الفيدرالي" وتخفض سعر الفائدة

منوعات

المزيد

منزل متنقل يغلق نفقًا حيويًا للسيارات في تركيا (فيديو)

طفرة سكانية في إسبانيا مع تدفق المهاجرين

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج الحج السياحي للموسم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا قال نبي الله إبراهيم على الكوكب «هذا ربي»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

خالد الجندي يطالب بتوقيع عقود بين الآباء والأبناء لمنع التفكك الأسري (فيديو)

ما اسم العذاب الذي حل بقوم ثمود؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads