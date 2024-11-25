ماندو العدل: مكتبة محمد رحيم بها مئات الألحان التي لم تغن وأتمنى تخرج للنور

كشف المخرج الشاب ماندو العدل عن وجود مكتبة موسيقية تركها الملحن الراحل محمد رحيم، وبها ألحان كثيرة لم تغنَّ ولم تخرج للنور حتى الآن.

الملحن محمد رحيم

وقال ماندو في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”: رحيم الله يرحمه لديه مكتبة موسيقية بها مئات الالحان التي لم تغنَّ.. تحف حقيقية.. لا تقل حلاوة أبدًا من أغانيه وألحانه التي نجحت والناس عرفتها.. أتمنى حد يهتم بالموضوع ده ويلاقوا طريقة يسمعوا بيها الألحان وتتغنىي والناس تسمعها وتستمتع بيها.. وأراهن أن الأغاني قادرة تنجح نجاح كبير بقدر موهبته الكبيرة".

ليلة موسيقية لـ محمد رحيم

وأعلن مؤخرًا الملحن عمرو مصطفى، إقامة ليلة موسيقية للملحن الراحل محمد رحيم ضمن فعاليات موسم الرياض الحالي، وتتضمن غناء أشهر ألحانه بحضور عدد من مطربي مصر والوطن العربي.

وقال عمرو مصطفى في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “في هذه الأوقات الحزينة، تلقيت واجب العزاء من المستشار تركي آل الشيخ في المؤلف الموسيقي الكبير محمد رحيم، وحرصًا منا على تكريم إرثه الفني، تواصلت مع المستشار تركي آل الشيخ لاقتراح إقامة ليلة تخليدًا لمسيرته الحافلة بالعطاء، ووافق على الفور بكل تقدير”.

وأضاف مصطفى: “سنعلن التفاصيل قريبًا، ونأمل أن تكون هذه الليلة مصدر عزاء وسلام لعائلة الفقيد ومحبيه وسيقوم زملائه بعمل عمرة له”.

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