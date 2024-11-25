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حوادث

تسيير الحركة المرورية بمدخل مدينة العياط بعد حادث تصادم سيارتين

تصادم سيارتين ووقوع
تصادم سيارتين ووقوع مصابين بمدخل العياط،فيتو

واصلت الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة رفع حطام حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي عند مدخل مدينة العياط، وتمكنت تسيير الحركة المرورية بعدما تسبب الحادث في زحام مروري وإصابة شخصان. تم نقلهم للمستشفي عقب أن انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتواصل قوات البحث الحنائي مناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى العياط بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث.

 

مصرع شخصين وأصابة 6 في  تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى

 

وعلي جانب آخر لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى، ونقل مرفق الإسعاف الجثمانين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على طريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف الى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص وقوع تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين جراء الحادث بالكيلو 28 بطريق إسكندرية الصحراوى.

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ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرير المحضر اللازم.

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حادث تصادم سيارتين الحركة المرورية بالطريق الصحراوي العياط

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