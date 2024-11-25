الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أمطار متوسطة وشبورة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة غدًا الثلاثاء.

كما تظهر الشبورة المائية الصباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

الأرصاد: غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس في هذه المناطق

الأرصاد تكشف فرص سقوط الأمطار على هذه المناطق


كما تنشط الرياح على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحري القاهرة الكبري، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء  مائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط  معتدل إلى مضطرب  ويصل ارتفاع الأمواج من 2:3 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب  ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5 متر.

كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكيت في الصباح الباكر وليلًا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية.

 

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى:13

 

الأرصاد الجوية تكشف المناطق المهددة بالسيول خلال الخريف

من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية  أن السيول ظاهرة خريفية وتتكون فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية لذلك تكون سلاسل جبال الأحمر وسيناء ومناطق  من الصعيد الأكثر عرضة للسيول خلال موسم الخريف.


وأضاف غانم لفيتو، أن السيول ظاهرة خريفية وليس شتوية كما يعتقد البعض، حيث تتشكل السيول نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي أو امتداد منخفض البحر الأحمر مع وجود  منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، وهذه المنخفضات تنشط أكثر خلال موسم الخريف، أما فصل الشتاء فيتسم بالأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى وقد تتكون السيول به ولكن قليلًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الطقس غدا الطقس الطقس غدا الثلاثاء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا حالة الطقس غدا الثلاثاء

مواد متعلقة

القاهرة تصل لـ 20 درجة مئوية، درجات الحرارة غدا الثلاثاء 26- 11- 2024

الأرصاد تكشف فرص سقوط الأمطار على هذه المناطق

الأرصاد: غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس في هذه المناطق

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 26 - 11 -2024

تحذير من ارتفاع الأمواج بالبحرين الأحمر والمتوسط

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 25 - 11 -2024

العظمى بالقاهرة 19 مئوية، درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 25-11-2024

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدا الاثنين

الأكثر قراءة

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

مصادر: شريف الكيلاني قائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك بدلا من الشحات غتوري

المستبعدون من قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

اتحاد المنتجين يكشف عن انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض

وزير المالية يقرر نقل الشحات غتوري من منصب رئيس مصلحة الجمارك

شيخ الأزهر يرحب بتوجيهات الرئيس السيسي برفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب

مفيدة شيحة: تصريحات محمد صلاح تؤكد عدم استعداده نفسيا للرحيل عن ليفربول (فيديو)

البرهان يتخذ قرارا مهما بشأن المساعدات لتفويت الفرصة على المتربصين بسيادة السودان

منوعات

المزيد

خسائر بقيمة 12 ألف دولار، ذئاب مفترسة تقتل قطيع أغنام في تركيا

القضاء العراقي يصدر أحكاما بالسجن في قضية "سرقة القرن"

وظائف ضمن الأعلى أجرا في روسيا، تعرف عليها

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الإثنين 25/11/2024

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الأثنين 25-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

ملك الرقم 10.. مارادونا صاحب هدف يد الرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بالرزق الوفير وتحقيق الأمنيات

الفرق بين المني والمذي والودي؟ وما يجب الغسل منهم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية