تحذير من ارتفاع الأمواج بالبحرين الأحمر والمتوسط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية اليوم بالسواحل الغربية للبحر الأبيض المتوسط وهم " مطروح، الإسكندرية، البحيرة"،حيث تصل سرعة الرياح من 70:50 كم فى الساعة,ويصل ارتفاع الأمواج من 4:5 متر



كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالسواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط وهم " كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح "،حيث تصل سرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من4:3 متر.

تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 60: 50 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 3:2.5 متر.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية هذه المحافظات باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب حركة الملاحة البحرية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اليوم الاثنين، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحري القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط مضطربة ويصل ارتفاع الأمواج من 3:5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم أن حالة البحر الأحمر تكون مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج من 3:2.5متر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة اليوم الاثنين.



كما تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري، ووسط سيناء، ومدن القناة، ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

ويمتد تأثيرها خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.



كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 16



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:14



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