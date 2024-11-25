الكشف على 417 مواطنا ضمن القافلة الطبية بالقنطرة شرق الإسماعيلية(صور)

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أعمال القافلة الطبية بمركز ومدينة القنطرة شرق، في يومها الأول، والتي نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

تنفيذ توجيهات وزير الصحة

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين، والتي تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجًا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة.

جانب من أعمال القافلة،فيتو

جانب من أعمال القافلة،فيتو

تفقد العيادات الخاصة بتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين

تفقدت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية توقيع الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية المختلفة، والتي تشمل 6 عيادات تخصصية "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا.

جانب من أعمال القافلة،فيتو

جانب من أعمال القافلة،فيتو

عدد المواطنين المنتفعين من القافلة في اليوم الأول

وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 417 مريض خلال اليوم الأول للقافلة، على أن تواصل القافلة الطبية تقديم خدماتها للمواطنين غدًا الثلاثاء في مركز شباب القنطرة شرق.

جانب من أعمال القافلة،فيتو

جانب من أعمال القافلة،فيتو

تشديدات على تحسين جودة الخدمات

وخلال الجولة التقت مع فريق الطاقم الطبي للقافلة والعديد من المترددين واطمأنت على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال القافلة.

وعلى هامش القافلة، واصلت مبادرة "بداية" فعالياتها بتقديم العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والمسابقات وتسليم هدايا للفائزين وإضفاء روح البهجة والسعادة للمترددين على القافلة الطبية من مختلف الفئات العمرية.

جانب من أعمال القافلة،فيتو

جانب من أعمال القافلة،فيتو

وأشارت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل، أن التردد على القافلة على مدار اليوم الأول كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت 93 مواطنًا بعيادة الباطنة، 98 حالة بعيادة الأطفال، 81 مواطنًا بالجراحة العامة، 31 مواطنًا بعيادة الأسنان، واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 43 سيدات، و15 سيدة بعيادة النساء.



كما استقبلت عيادة الكشف عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر 32 حالة، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا، فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

رافق وكيل وزارة الصحة دكتور رضا سعيد مدير مكتب الدعم الفني.



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