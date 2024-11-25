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حوادث

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى

مصرع وإصابة 8 أشخاص
مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى، ونقل مرفق الإسعاف الجثمانين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على طريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف الى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص وقوع تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين جراء الحادث بالكيلو 28 بطريق إسكندرية الصحراوى.

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ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرير المحضر اللازم.

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حادث تصادم غرفة عمليات النجدة حادث مروري طريق اسكندرية الصحراوى

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