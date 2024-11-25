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خارج الحدود

بسبب معارضتها للعدوان على غزة، الحكومة الإسرائيلية تقرر مقاطعة صحيفة هآرتس العبرية

هآرتس، فيتو
هآرتس، فيتو

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بالإجماع على قرار مقاطعة صحيفة "هآرتس" العبرية، إذ تتهم الصحيفة بأنها تسيء لإسرائيل في أخبارها ومقالاتها التي تنشر باللغتين العبرية والإنجليزية.

قرار مقاطعة صحيفة هآرتس العبرية ومنع التعامل معها

وحث قرار مقاطعة صحيفة هآرتس، وزارات الحكومة الإسرائيلية المختلفة على عدم إجراء أي اتصال مع الصحيفة، كما قررت الحكومة عدم وضع أي إعلانات أو مناقصات على صفحاتها ومواقعها.

وتعتمد الحكومات الإسرائيلية على الصحف في نشر الاعلانات والمناقصات المختلفة مقابل مبالغ مادية معينة.

ناشر صحيفة هآرتس أشاد بالمقاومة الفلسطينية 

صوتت الحكومة الإسرائيلية على مقاطعة هآرتس، لأنها وصفت المقاومين الفلسطينيين بـ"الباحثين عن الحرية"، مشيرة إلى ضرورة محاسبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبعض وزراء الحكومة، ويأتي القرار أيضًا بسبب افتتاحيات الصحيفة التي تعتبرها الحكومة "مضرة بشرعية إسرائيل عالميًا".

ووصف ناشر “هآرتس” عاموس شوكان، خلال مؤتمر في لندن قبل ثلاثة أسابيع الفلسطينيين بأنهم “مقاتلون من أجل الحرية”، ما أثار غضب الوزارات الإسرائيلية، وأشار شوكان إلى أن الأذى المتعمد للمدنيين غير مشروع، وأن العنف لتحقيق أهداف سياسية أو أيديولوجية هو إرهاب.

 

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