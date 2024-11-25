أخبار الرياضة اليوم: رد فعل إدارة ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح.. فتوح يرد على ممدوح عباس: النادي عارف إن عندي نزلة برد.. واشتباكات بين لاعبي البلدية وأسوان

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أول رد فعل من إدارة نادي ليفربول على التصريحات النارية التي أطلقها محمد صلاح، نجم الفريق، اليوم الاثنين، والتي من شأنها صنع أزمة قبل مباراة مهمة للفريق في دوري أبطال أوروبا.

رد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تصريح ممدوح عباس رئيس الأبيض السابق.

وكان ممدوح عباس كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي X:" على اللاعبين أن يراعوا الله في نادي الزمالك، ويكفي أن لاعبا أساسيا اعتذر بسبب نزلة برد، وهو زي الجن الأحمر ولن أتحدث مرة أخرى.

شهدت مباراة أسوان وبلدية المحلة التي أقيمت اليوم في الجولة التاسعة من بطولة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” مشادة قوية بين لاعبي الفريقين عقب نهاية اللقاء.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم الاثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، المران الجماعي صباح اليوم الإثنين على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق في الكونفدرالية.

تسلح نجوم منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم بقيادة مديرهم الفني البرازيلى روجيرو ميكالى بالروح القتالية العالية فى تدريبهم الختامي اليوم بالملعب الفرعي باستاد هيئة قناة السويس استعدادا للقاء الحاسم أمام تونس غدا الثلاثاء الساعة السادسة مساء فى الجولة الأخيرة لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة ساجرادا الأنجولي في إطار مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا .

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، اليوم الإثنين، عن تعيين طاقم تحكيم فرنسي لقيادة مباراة ليفربول وريال مدريد، التي ستجمع بينهما في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب أنفيلد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن موعد مباراة النادي الأهلي ونظيره شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أصدرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، بيانا رسميا، قبل قليل، تؤكد من خلاله أنها لم تقم بأى تقييم فني للحالات التحكيمية الجدلية التي شهدتها مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حسب ما أوردته عدد من المنصات الإعلامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.