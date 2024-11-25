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رياضة

لجنة الحكام تنفي تقييمها لبعض الحالات الجدلية في مباريات الدوري الممتاز

ياسر عبد الرؤوف رئيس
ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام، فيتو

لجنة الحكام، أصدرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، بيانا رسميا، قبل قليل، تؤكد من خلاله أنها لم تقم بأى تقييم فني للحالات التحكيمية الجدلية التي شهدتها مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حسب ما أوردته عدد من  المنصات الإعلامية.

 وأكد اللجنة في بيانها أن أي خبر أو معلومة تخص الشأن التحكيمي ينشر عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري 

وجاء نص بيان لجنة الحكام على النحو التالي:

بيان من لجنة الحكام الرئيسية

تابعت لجنة الحكام الرئيسية باهتمام بعض ما تم تداوله ونشره عبر المنصات الإعلامية المختلفة، من تصريحات منسوبة لرئيسها أو لأعضائها، متضمنه آراء شخصية في بعض الحالات التحكيمية، أو قرارات إيقاف لبعض الحكام، أو مناقشات تمت مع حكام الجولة الثالثة لدوري NILE.

وتنفي لجنة الحكام جملة وتفصيلًا كل ما يثار حول تلك الموضوعات، وتؤكد على ما جاء في البيان الأول للجنة، بأن أي خبر أو معلومة تخص الشأن التحكيمي ستكون من خلال الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم فقط.

كما تؤكد اللجنة على احترامها الكامل  للإعلامين شركاء تطوير المنظومة الكروية بشكل عام والتحكيمية بشكل خاص.

وتهيب لجنة الحكام ببعض الإعلاميين التأكد من المعلومة أو الخبر من مصادرها الرئيسية.

ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام، فيتو
ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام، فيتو

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم

وكانت لجنة الحكام الرئيسية قد اتخذت في اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد برئاسة ياسر عبد الرؤوف مجموعة من القرارات الهامة بغرض الارتقاء بمستوى الحكام وتطوير منظومة التحكيم على النحو التالي:

إقامة معسكر إعداد فني لحكام النخبة في الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر بأحد فنادق القاهرة يتضمن:

  • محاضرات نظرية تحتوي على أحدث التطبيقات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
  • تدريبات عملية تشمل محاكاة لمواقف تحكيمية من المباريات باستخدام تقنية VAR (بتواجد عربة VAR وكاميرات تصوير).

 

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لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم

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