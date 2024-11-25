الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز بالقوة الضاربة لمواجهة ساجرادا في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة ساجرادا الأنجولي في إطار مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل ساجرادا ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة القارية.

قائمة بيراميدز في مواجهة ساجرادا

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي  

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس

ويغيب عن القائمة، أحمد سامي وبلاتي توريه وأسامة جلال ومحمود دونجا بسبب الإصابة، وصديق إيجولا لعدم القيد الأفريقي.

مباراة بيراميدز وساجرادا 

واختتم فريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش تدريباته باستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا 

وخاض فريق بيراميدز مرانه الأخير  قبل خوض فريق ساجرادا مرانه الأخير أيضا.

ودخل فريق بيراميدز معسكرا مغلقا يستمر حتي الغد موعد إقامة المباراة المرتقبة

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا 

يستضيف نادي بيراميدز نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة من مساء غدا الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري الأبطال

ويقود المباراة طاقم حكام من بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، ومراقب الحكام جلاديس لينجوي من زامبيا، والمنسق العام فريدريك أتشيمبونج من غانا.

والمنسق الإعلامي عادل كريم من مصر، وأوكي أوبي المنسق الأمني من نيجيريا، ومنسق حقوق البث محمد إسماعيل من مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا نادي بيراميدز مباراة بيراميدز وساجرادا قائمة بيراميدز ساجرادا يورتشيتش رمضان صبحي

مواد متعلقة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة ساجرادا

الكونفدرالية، مؤتمران صحفيان غدا لـ علي ماهر ومدرب إنيمبا النيجيري

دوري أبطال آسيا للنخبة، تعادل استقلال طهران وباختاكور سلبيا في الشوط الأول

لاعب بيراميدز: لا بديل عن الفوز على ساجرادا بدوري أبطال إفريقيا

يورتشيتش: ماييلي ساعدنا في دراسة ساجرادا جيدا وبيراميدز فريق متكامل

مدرب بيراميدز: نطمح للفوز على ساجرادا لهذا السبب

بعثة إنيمبا النيجيري تصل إلى مطار القاهرة وتتوجه للإسماعيلية استعدادا لملاقاة المصري (صور)

فتح باب حجز تذاكر مباراة المصري وأنيمبا النيجيري بالكونفيدرالية

الأكثر قراءة

تقارير تكشف رد فعل إدارة ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح النارية

ارتفاع ضحايا حادث تصادم طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لـ حالتي وفاة و 13 مصابا (صور)

مكاتب البريد تستقبل راغبي سحب كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5، غدا

اتحاد المنتجين يكشف عن انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض

فتوح يرد على ممدوح عباس: النادي عارف إن عندي نزلة برد

أول صور للناجين من حادث غرق اللنش السياحى بالبحر الأحمر

الدوري الإيطالي، إمبولي يتقدم على أودينيزي 1-0 في الشوط الأول

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى

منوعات

المزيد

القضاء العراقي يصدر أحكاما بالسجن في قضية "سرقة القرن"

وظائف ضمن الأعلى أجرا في روسيا، تعرف عليها

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

مدمن مخدرات يرتكب 3 مذابح في إسطنبول خلال يوم واحد

المزيد

خدمات

المزيد

لراغبي الحجز، قائمة بمكاتب بريد سحب كراسات شروط شقق سكن كل المصريين 5

تعرف على سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الاثنين في الأسواق

الصحة تعلن عن حاجتها لأطباء وصيادلة، اعرف الشروط

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن قطار الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث نبوية تحث علي ضرورة العمل التطوعي

تفسير حلم شرب القهوة في المنام وعلاقته بالقدرة على التعامل مع الأزمات

سلم وارض وعيش حياتك، علي جمعة للناس: لا تطلب من الله تغيير حالتك

المزيد
الجريدة الرسمية