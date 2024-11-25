مجلس أمناء العاشر من رمضان يناقش عددا من القضايا التنموية والخدمية

عقد مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان جلسته الحادية عشرة، اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتور محمد حلمي، وبحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية المدينة، وأيمن رضا، وكيل المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية، إلى جانب ممثلي الجهات التنفيذية والخدمية. ناقشت الجلسة عددًا من القضايا التنموية والخدمية بهدف تحسين مستوى المعيشة لسكان المدينة.

استعرض المجلس شكوى سكان المجاورة (19) المتعلقة بمظاهر الانفلات الأمني، بما يشمل سلوكيات غير قانونية تهدد راحة وأمان السكان. وأوصت اللجنة التنفيذية بتوجيه خطاب رسمي إلى مساعد مدير الأمن بمنطقة العاشر من رمضان لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المنطقة وضمان استقرارها.



ناقش المجلس طلب رئيس لجنة المرأة بشأن مشروع "الأسر المنتجة"، الذي يستهدف تدريب الأمهات المعيلات على الحرف اليدوية والخياطة، لتمكينهن اقتصاديًا. وأوصت اللجنة التنفيذية بتخصيص وحدتين بالسوق الحضري بين الحيين الأول والثاني لعرض مشغولات الأسر المنتجة، إلى جانب تخصيص وحدة إضافية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

تطرقت الجلسة إلى شكوى سكان مجاورات (63، 64، 65) بشأن تنسيق المساحات المحيطة بالعمارات وغياب المخابز. وأوضح نائب رئيس الجهاز أن المحال التجارية أسفل العمارات توفر العديد من الخدمات الأساسية وتتبع تعاونيات الإسكان. كما تم إرسال خطاب رسمي إلى وزير التموين والتجارة الداخلية لزيادة عدد المخابز بالمدينة، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان.

ناقش المجلس طلبًا مقدمًا من أحد الأعضاء بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجزر آلي يخدم مدينة العاشر من رمضان والمدن المجاورة. وأوصت اللجنة التنفيذية بمخاطبة وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الشرقية لمتابعة تطورات المشروع وتحديد الخطوات المستقبلية لتنفيذه.

اختتمت الجلسة بعرض تقارير اللجان الخاصة بالمجلس، وتوجيه الشكر لرؤسائها على جهودهم المتواصلة. وأكد المهندس علاء عبد اللاه أن جهاز المدينة يعمل بالتعاون مع مجلس الأمناء على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمات.

كما صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جاري مواصلة تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية والطرق بالمناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، ومنها منطقة الـ٧١٠ أفدنة، ومنطقة المطورين الصناعية بمساحة ٢ مليون متر مربع.

وأضاف وزير الإسكان، أنه جارٍ أيضًا استكمال تنفيذ 6624 وحدة سكنية بمنطقتين بمدينة العاشر من رمضان ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" شاملة أعمال الربط على المرافق وتنسيق الموقع والخدمات، بنسبة تنفيذٍ متقدمة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، خلال متابعته لسير العمل بمشروعات المدينة، على الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، وضرورة المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروعات، والالتزام بالجدول الزمني المحدد، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المشتركة في تنفيذ المشروعات لضمان انسيابية العمل وتجاوز أي تحديات محتملة قد تعيق سير التنفيذ.

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