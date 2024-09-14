السبت 14 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية توافق على منح رومانيا 32 مقاتلة "إف 35"

طائرات إف 16،فيتو
طائرات إف 16،فيتو

 أعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها على بيع 32 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35" إلى رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في صفقة بقيمة 7.2 مليار دولار.

 

الخارجية الأمريكية توافق علي منح رومانيا 32 مقاتلة "إف 35"

 ويشمل العقد، الذي ما يزال يحتاج إلى مصادقة الكونجرس الأمريكي، شراء بوخارست 32 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35 إيه" من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية العملاقة في مجال الطيران والدفاع، وفق "فرانس برس".

واعتبر بيان للخارجية الأمريكية أن “هذه الصفقة المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز أمن حليفة ضمن حلف شمال الأطلسي تعد قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا”.

 

رومانيا تفتتح مركز تدريب طائرات إف 16

 ويأتي الإعلان عن الصفقة في الوقت الذي يبدأ فيه طيارون أوكرانيون التدريب بمركز خاص في رومانيا، هذا الأسبوع، على قيادة طائرات "إف-16" أمريكية الصنع والتي وافقت واشنطن على أن تستخدمها كييف لمواجهة القوات الروسية.

وافتتحت رومانيا مركز تدريب على طائرات "إف-16" في قاعدة "فيتشتي" الجوية في نوفمبر 2023، وتعهدت بتدريب الأوكرانيين هناك أيضًا.

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