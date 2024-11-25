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رياضة

ماجد موسى يكشف لفيتو سبب اعتذاره عن الاستمرار مراقبا للمباريات

ماجد موسى مع هاني
ماجد موسى مع هاني أبو ريدة، فيتو

رابطة الأندية، أعلن اللواء ماجد موسى أحد قدامى المراقبين في لجنة المسابقات باتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية، اعتذاره عن الاستمرار في عمله بلجنة المسابقات خلال الموسم الحالي 2024 - 2025. 

ونشر ماجد موسى بيانا مقتضبا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” جاء مضمونه على النحو التالي: أتقدم بخالص الشكر والعرفان للجنة مسابقات اتحاد الكرة، وأود أن أعتذر عن عدم قدرتي على الاستمرار في الوقت الحالي، ولقد كانت هذه التجربة التي مررت بها من تاريخ التحاقي باللجنة من سنة ٢٠٠٩مهمة بالنسبة لي. 

وتابع: ولكن نظرا لما وجدته من سياسة التعامل الجديد مع قامات وأساتذة في اللجنة واتخاذ قرارات لم نعهد إليها في منظومة كرة القدم، فإنني أقدر تفهمكم وأعتذر عن أي ما قد يسببه قراري، آمل أن نتمكن من البقاء على اتصال في المستقبل، متمنيا لكم النجاح بسياستكم الجديدة تجاه المراقبين الأفاضل.

ماجد موسى يسلم جائة أفضل لاعب لزيزو، فيتو
ماجد موسى يسلم جائة أفضل لاعب لزيزو، فيتو

 

سوء المعاملة وراء الاعتذار

وأكد اللواء ماجد موسى في تصريحات خاصة لفيتو، أن سوء المعاملة والتعامل معنا بأسلوب غير لائق من قبل رئيس إدارة المسابقات الجديد طه عزت، وراء اعتذاري عن الاستمرار في مهمتى كمراقب للمباريات، على الرغم من أنني أعمل بلجنة المسابقات باتحاد الكرة منذ العام 2009 

ماج موسى يسلم جائة رجل المباراة لميدو جابر، فيتو
ماج موسى يسلم جائة رجل المباراة لميدو جابر، فيتو

وأوضح ماجد موسى لفيتو، أن مدير المسابقات الجديد من عمر أبنائه هو وباقي الزملاء المراقبين وجميعهم قامات كبيرة وشغلوا مناصب كبيرة في المؤسسة العسكرية والشرطية وغيرها من المؤسسات، ولديهم خبرات كبيرة في مراقبة المباريات منذ سنوات طويلة، ولا يصح أن يأتي من هو في عمر أبنائهم ويوجه تعليماته لهم بصيغة الأمر، أو أن  يخضعهم لامتحان تحريري، أظن أن هذا عيب في حقنا، كما أن اللائحة الجديدة الخاصة بدور مراقب المباراة بها بنود جديدة غريبة، ربما تثير أزمات مستقبلية بين مدير اللجنة والسادة المراقبين خلال الفترة المقبلة. 

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