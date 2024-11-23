السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رابطة الأندية تعلن إيقاف مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

أعضاء رابطة الأندية،
أعضاء رابطة الأندية، فيتو

رابطة الأندية، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيانا رسميا قبل قليل، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت من خلاله تقديرها لجموع الصحفيين ورجال الإعلام، بعد الأحداث التي صاحبت المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب ستاد السلام 

وجاء في نص البيان، أن رابطة الأندية المصرية المحترفة استدعت عادل محفوظ مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، ولكنه اعتذر عن الخضوع للتحقيق، وتأكد لها بعد سماع جميع الأطراف التي حضرت الواقعة أن مراقب المباراة تعامل مع الصحفيين بشكل غير لائق، وبناء عليه قررت الرابطة استبعاده من جميع المباريات التي تنظمها الرابطة.

بيان رابطة الأندية المصرية، فيتو
بيان رابطة الأندية المصرية، فيتو

الإعلاميون يقاطعون مؤتمر كولر

رفض الإعلاميون حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، بعد قيام مراقب المباراة بإنهاء المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب الاتحاد السكندري قبل عرض أسئلتهم.

الأهلي يتعادل مع الاتحاد السكندري

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وأهدر إمام عاشور ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 44 من عمر المباراة بعدما سدد كرة قوية علت مرمى حارس الاتحاد السكندري. 

وسجل عمرو السولية هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 66 من ركلة جزاء. 

فيما أحرز فان ديرك هدف التعادل لصالح الاتحاد السكندري أمام الأهلي في الدقيقة 87. 

ترتيب الأهلي والاتحاد في الدوري المصري 

وبتلك النتيجة يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتا برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث بنفس عدد النقاط. 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رابطة الأندية رابطة الأندية المصرية مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ملعب ستاد السلام كولر الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

الإعلاميون يرفضون حضور المؤتمر الصحفي لـ كولر

خمس ملفات شائكة على طاولة مجلس أبو ريدة باتحاد الكرة.. أبرزها حسم ملف الخبير الأجنبي للجنة الحكام.. وإعادة تشكيل رابطة الأندية.. وتطوير الإدارة الفنية بالجبلاية

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

الموت يفجع محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق

رابطة الأندية تعلن إيقاف مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

بعد 18 ساعة تحت التكييف، وصول جثمان الملحن محمد رحيم للطب الشرعي

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تقلبات عنيفة في الطقس غدا

لغز وفاة الملحن محمد رحيم، تفاصيل تحقيقات الـ 15ساعة لكشف غموض الواقعة، شقيقه يؤكد وجود شبهة جنائية، ومصير الجثمان معلق بين الإعلان عن الجنازة والتأجيل

مشاري العفاسي ينعى الملحن محمد رحيم: كان له بعد الله فضل علي

6 وفيات و17 مصابًا، ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم الصحراوي الغربي

محامي ضحية عمرو دياب يكشف مفاجأة عن المطرب

منوعات

المزيد

بعد تضاعف ثروته، إيلون ماسك الأغنى في التاريخ

الفضول يقود سباك نمساوي للعثور على كنز ثمين

طائر المينا يثير الذعر في الجزائر، ما القصة؟

الإنسانية في أبهى صورها، مدرسة سعودية تحتفي بطالب فقد عائلته (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت في الأسواق

3600 دولار سعر طن النحاس اليوم السبت في بورصة المعادن

السكك الحديدية تعلن إيقاف تشغيل بعض القطارات على خط الإسكندرية المنصورة والعكس

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في جلسة محاكمة عمرو دياب والشاب المصفوع؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقته بوجود الكثير من الأعداء

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (1 – 3)

لماذا سُمي إبليس بهذا الاسم؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية