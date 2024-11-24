بروتوكول تعاون بين الاتحادين المصري والفرنسي لتطوير كرة القدم النسائية وثقل المدربين

اتحاد الكرة، حضر مندوب من السفارة الفرنسية بالقاهرة ومندوب من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لمقر اتحاد الكرة المصري لعقد اجتماع تنسيقي مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد ودينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على الكرة النسائية ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري، لمناقشة بروتوكول تعاون بين الاتحادين المصري والفرنسي، يهدف لإقامة معسكرات ومعايشات لمدربي ولاعبات كرة القدم النسائية، وكذلك إقامة دورات تدريبية لزيادة خبرات المدربين وعناصر اللعبة.

اتحاد الكرة يواصل تطوير الكرة النسائية، فيتو

تطوير الكرة النسائية

كما يهدف بروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والفرنسي لإقامة برامج تدريبية تساعد في تطوير الكرة النسائية، وسيتم عقد اجتماع جديد غدا الاثنين بمشروع الهدف، يضم المديرين الفنيين لمنتخبات الكرة النسائية والمدير الفني للاتحاد، لوضع برنامج زمني لحضور تدريبات المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي، والاجتماع مع الأجهزة الفنية واللاعبات لتحديد النقاط الخاصة بتنفيذ البروتوكول.

ختام فعاليات دورة الاتحاد النرويجي لمدربات الكرة النسائية

اختتمت اليوم فعاليات دورة الاتحاد النرويجي لتعليم أساسيات تدريب كرة القدم لمدربات الكرة النسائية بمصر بالتعاون مع الاتحاد المصري وبمشاركة ٢٨ دارسة.

واختتمت الدورة اليوم الأحد حيث قام الكابتن علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم بتوزيع الشهادات على الدارسات، وبدأ اليوم الأول بمحاضرة نظرية ثم محاضرة فنية في الملعب تم خلالها تلقين الدارسات بعض أساسيات ومهارات تدريب الناشئات مثل التحرك بالكرة والتصويب على المرمى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.