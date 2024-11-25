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حوادث

حبس عنصر إجرامى بتهمة الإتجار في الأسلحة النارية بأسوان

أسلحة النارية بحوزة
أسلحة النارية بحوزة المتهم

أمرت النيابة العامة، بحبس عنصر إجرامى بتهمة الإتجار بالأسلحة النارية فى أسوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط أحد العناصر الإجرامية بأسوان 

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أكدت قيام (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان) بحيازة أسلحة نارية.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة أسوان وبحوزته مضبوطات أبرزها (6 بنادق آلية – 11 خزينة متنوعة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر والإتجار فيها.

 

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