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مود ونور وسيف الأبرز، لوحة عربيتك باسمك والأسعار تتجاوز نصف مليون جنيه (صور)

لوحات معدنية مميزة
لوحات معدنية مميزة

مازال سباق اقتناء لوحة معدنية مميزة، يتصدر اهتمامات بعض مالكى السيارات للحصول على لوحة معدنية مميزة تحمل أسمائهم أو أسماء شركات. 

حيث تصدر أسماء " نور وسيف ومود " أبرز اللوحات المعروضة على بوابة مصر الرقمية.

مود ونور وسيف لوحة عربيتك باسمك 

وطرحت بوابة مرور مصر الرقمية، لوحة معدنية " أ م 11" بسعر 515 ألف جنيه ويتنافس عليها 4 أشخاص، ولوحة " ل ي ب111" بسعر 185 ألف جنيه،  لوحة " ع ص 9999" بسعرلا 130 ألف جنيه ويتنافس عليها شخصين، لوحة معدنية " م ود 555" بسعر 185 ألف جنيه وتنافسها عليها شخصان.

كما طرحت لوحة معدنية " ن ور 8887" بسعر 95 ألف جنيه،،  لوحة معدنية " س ي ف 8887 "، لوحة " ي س 911".

وحول مزايا الحصول على اللوحة المعدنية المميزة، يقول مصدر أمنى، يحصل الراسى عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أى مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور كما تنص على حق التوريث.

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أسعار اللوحات المعدنية المميزة 

ونوه المصدر إلى خضوع كافة المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة لكافة القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية، كما تطبق عليها كافة الشروط واللوائح الخاصة بقانون المرور ولائحته التنفيذية ولا تحصل على أى استثناء بالمرور.

حول المسموح له استخدام اللوحات المعدنية المميزة؛ يوضح المصدر، أن حق استخدام كافة الأسماء والعلامات التجارية وأسماء وعلامات الخدمات وأسماء المقتنيات والشعارات والصور تعود إلى من له حقوق الملكية الفكرية دون غيرهم، وتحكم هذه الوثيقة كافة جوانب اتفاقية التسجيل المبرمة بين مختلف الأطراف، ومن حق إدارة الموقع إلغاء المزاد على اللوحة إذا لم تصل إلى حد الترسية المطلوب.

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