الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب بيراميدز: نطمح للفوز على ساجرادا لهذا السبب

يورتشيتش، فيتو
يورتشيتش، فيتو

 أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على الأهمية البالغة لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي في بداية مشوار دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، مشددا على أن البداية مهمة للغاية ومن الضروري تحقيق انتصار يمنح الفريق أول 3 نقاط ولتكون بمثابة الدافع القوي في اللقاءات الأخرى.

يورتشيتش يتخدت عن مواجهة ساجرادا 

 أوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن فريق بيراميدز يعيش حالة جيدة بعد الانتصارين الأخيرين في الدوري ومن الضروري استثمار هذه الأجواء في دوري الأبطال والتقدم خطوة في البطولة القارية، التي لابد من أن تكون البداية فيها بانتصار وثلاث نقاط، خاصة وأن الفريق ينتظره مباراتين متتاليتين هامتين خارج أرضه وبالتالي الفوز مهم في القاهرة.

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا 

يستضيف نادي بيراميدز نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة من مساء غدا الثلاثاء المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.  

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري الأبطال

ويقود المباراة طاقم حكام من بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، ومراقب الحكام جلاديس لينجوي من زامبيا، والمنسق العام فريدريك أتشيمبونج من غانا.

المنسق الإعلامي عادل كريم من مصر، وأوكي أوبي المنسق الأمني من نيجيريا، ومنسق حقوق البث محمد إسماعيل من مصر.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي 

وحقق نادي بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بنتيجة ٣-١ في  المباراة التي جرت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان بيراميدز متأخرا بهدف قبل التعادل والفوز بثلاثية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا يورتشيتش بيراميدز ساجرادا مباراة بيراميدز وساجرادا

مواد متعلقة

بعثة إنيمبا النيجيري تصل إلى مطار القاهرة وتتوجه للإسماعيلية استعدادا لملاقاة المصري (صور)

فتح باب حجز تذاكر مباراة المصري وأنيمبا النيجيري بالكونفيدرالية

الدوري الممتاز، أحمد عاطف يقود هجوم مودرن أمام زد

بهدف في الدقيقة 90، الإسماعيلي يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب بتروجيت

الدوري المصري، الإسماعيلي يتعادل مع بتروجيت سلبيا بالشوط الأول

أول تعليق من علي ماهر بعد فوز المصري على الزمالك

دوري أبطال افريقيا، موعد المران الختامي لبيراميدز قبل مواجهة ساجرادا

موعد المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وساجرادا في دوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

السجن المشدد 3 سنوات للمطرب سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام النواب

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى اليوم الاثنين

زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق

هل يحق لـ سعد الصغير الاستئناف على سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطى المخدرات؟

منوعات

المزيد

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

إحباط محاولة أم لبيع طفلتها مقابل 80 ألف دولار

هدمت منازل وأسقطت أعمدة الكهرباء والأشجار، عاصفة قوية تضرب 5 ولايات في تركيا (فيديو)

الصين تطلق قمرين اصطناعيين جديدين إلى الفضاء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

رؤساء الهيئات الإعلامية الجديدة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (2 – 3)

الشعراوي يروي كيف بدأت قصة النبي إبراهيم مع تحطيم أصنام قومه (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية