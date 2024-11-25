مدرب بيراميدز: نطمح للفوز على ساجرادا لهذا السبب

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على الأهمية البالغة لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي في بداية مشوار دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، مشددا على أن البداية مهمة للغاية ومن الضروري تحقيق انتصار يمنح الفريق أول 3 نقاط ولتكون بمثابة الدافع القوي في اللقاءات الأخرى.

يورتشيتش يتخدت عن مواجهة ساجرادا

أوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن فريق بيراميدز يعيش حالة جيدة بعد الانتصارين الأخيرين في الدوري ومن الضروري استثمار هذه الأجواء في دوري الأبطال والتقدم خطوة في البطولة القارية، التي لابد من أن تكون البداية فيها بانتصار وثلاث نقاط، خاصة وأن الفريق ينتظره مباراتين متتاليتين هامتين خارج أرضه وبالتالي الفوز مهم في القاهرة.

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا

يستضيف نادي بيراميدز نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة من مساء غدا الثلاثاء المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري الأبطال

ويقود المباراة طاقم حكام من بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، ومراقب الحكام جلاديس لينجوي من زامبيا، والمنسق العام فريدريك أتشيمبونج من غانا.

المنسق الإعلامي عادل كريم من مصر، وأوكي أوبي المنسق الأمني من نيجيريا، ومنسق حقوق البث محمد إسماعيل من مصر.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

وحقق نادي بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بنتيجة ٣-١ في المباراة التي جرت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان بيراميدز متأخرا بهدف قبل التعادل والفوز بثلاثية.

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