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سياسة

رئيس اتصالات البرلمان يكشف عن تدخل جهاز حكومي لمواجهة المراهنات الإلكترونية

المراهنات الالكترونية،
المراهنات الالكترونية، فيتو

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: إن وزارة الشباب والرياضة لم تمنح أي تراخيص لمواقع المراهنات.

المراهنات الإلكترونية

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: خلال أسابيع سيتم إجراء تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية، تتضمن إضافة بنود خاصة بـالمراهنات الإلكترونية لمواجهة الظاهرة.

أول تحرك من الشباب والرياضة للحد من انتشار ظاهرة المراهنات

وزارة الشباب والرياضة تكشف حقيقة منح ترخيص لإحدى شركات المراهنات

تهريب أموال المراهنات

وأشار إلى أن الكثير من الناس تعرضوا لخسائر مالية كبيرة بسبب المراهنات، والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات رصد عددا من المخالفات بشأن وسطاء تلك المواقع والمنصات القائمين على المحافظ الإلكترونية، والتي تستخدم لتهريب العملة الصعبة خارج مصر والناتجة عن خسائر المصريين في المراهنات.

شركات المراهنات في كرة القدم المصرية

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا رسميا للرد على ما تداولته بعض وسائل الإعلام؛ بشأن صدور ترخيص من الوزارة لإحدى شركات المراهنات في كرة القدم المصرية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تمامًا إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات، سواء بشكل مباشر أم بطريق المساهمة مع شركات أخرى، كما أنه لم يسبق صدور أية قرارات تتعلق بإشهار مثل تلك الشركات.

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