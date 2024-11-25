أول تحرك من الشباب والرياضة للحد من انتشار ظاهرة المراهنات

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا رسميا للرد على ما تداولته بعض وسائل الإعلام؛ بشأن صدور ترخيص من الوزارة لإحدى شركات المراهنات في كرة القدم المصرية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تمامًا إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات، سواء بشكل مباشر أم بطريق المساهمة مع شركات أخرى، كما أنه لم يسبق صدور أية قرارات تتعلق بإشهار مثل تلك الشركات.

وأضافت الوزارة أنها اتخذت عددًا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية؛ لإعمال شئونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، ومنع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات، فضلًا عن الإحالة لجهات التحقيق الرسمية، وذلك استنادًا إلى أن تلك الممارسات أو المشاركة فيها أو الترويج لها، من الأمور التي تخضع لنطاق الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح. وتهيب الوزارة بالجميع تحري الدقة في تداول أية معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام، دون التثبت من مصادرها الرسمية.

الشباب والرياضة تنظم اللقاء التقييمي للمشروع القومي للموهبة في التايكوندو

نظمت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للأداء الرياضي، اللقاء التقييمي التنافسي للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في رياضة التايكوندو، على مدار 3 أيام، بالمركز الأولمبي في المعادي.

شهد الحدث مشاركة 250 لاعبًا ولاعبة يمثلون مراحل المشروع المختلفة من 14 محافظة، موزعين على 20 ميزانًا، حيث أُقيمت 140 مباراة وفق نظام بطولات الجمهورية.

الشباب والرياضة تنظم اللقاء التقييمي للمشروع القومي للموهبة في التايكوندو، فيتو

كما تضمن البرنامج محاضرات صقل للمدربين بمشاركة طاقم تحكيم دولي كامل من الاتحاد المصري للتايكوندو.

الشباب والرياضة تنظم اللقاء التقييمي للمشروع القومي للموهبة في التايكوندو، فيتو

يهدف اللقاء التقييمي الي رفع المستوى الفني للاعبين وتعزيز التنافسية والاحتكاك بين اللاعبين من مختلف المحافظات، بجانب الاستعداد للمشاركات الدولية والوقوف على جاهزية المشروع لخوض أولمبياد الشباب 2026، ودورة الألعاب الأفريقية، وأولمبياد 2028.

الشباب والرياضة تنظم اللقاء التقييمي للمشروع القومي للموهبة في التايكوندو، فيتو

كما تم خلال اللقاء تقييم شامل للمشروع ومراجعة أداء المدربين والمديرين الفنيين وخطط التدريب ونتائج المشروع، ووضع معايير جديدة للانتقاء من خلال تحديد مواصفات اللاعبين بناءً على التصنيف العالمي والحد الأدنى للمستوى الفني المطلوب.

يعكس هذا اللقاء التقييمي حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير الأداء الرياضي ودعم المواهب لتحقيق إنجازات ملموسة على المستويين المحلي والدولي، بما يضمن استدامة النجاحات وتحقيق أهداف المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

أشرف صبحي يستقبل اتحاد شباب المصريين بالخارج

فيما استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد من البرلمان، وأعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج، لبحث مقترح الاتحاد بإنشاء مراكز لتدريب العمالة المصرية لتوفير فرص عمل لهم بالخارج وذلك لمواجهة مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن اتحاد شباب المصريين بالخارج أحد الاتحادات النوعية التابعة للوزارة، ونحرص علي التواصل المستمر مع مجلس الإدارة خاصة أن الوزارة تهتم بمختلف الكيانات والمبادرات الشبابية المختلفة ودائما ندعم لكل الشباب المصري المتواجدين بالداخل والخارج، وأننا حريصين بالوزارة على إشراك شباب المصريين في الخارج بالبرامج المتميزة والمنفذة للشباب داخل مصر، بالإضافة إلى مشاركتهم بمؤتمرات الشباب التي تخص المصريين بالخارج.

للحد من الهجرة غير الشرعية، أشرف صبحي يستقبل اتحاد شباب المصريين بالخارج، فيتو

وطالب وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع بضروة أن ترتبط مراكز التدريب بالتشغيل، خاصة أن الهدف الرئيسي من وجود مراكز التدريب هو توفير العديد من فرص العمل الملائمة للشباب المصري بالخارج، مؤكدا أنه فور وجود مخرجات حقيقية بتوفير فرص عمل للشباب ستكون وزارة الشباب الداعم الأول لإنشاء مراكز التدريب، وستقوم بتوفير أماكن مناسبة لهؤلاء الشباب لتلقيهم التدريب وبالتعاون مع وزارة العمل.

للحد من الهجرة غير الشرعية، أشرف صبحي يستقبل اتحاد شباب المصريين بالخارج، فيتو

وأكد أشرف صبحي أن مواجهة الهجرة غير الشرعية وتمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيًا،تاتي على رأس أولويات الوزارة حيث نحرص علي زيادة التمويل المخصص لمشروعات الشباب ومساندته في الحصول على فرص عمل، من خلال إطلاق برنامج للتوجيه المهني والتدريب مرتبط بالتوظيف المباشر وبرامج تنمية مهارات الانتقال لسوق العمل والمهارات الحياتية من خلال مبادرة "طور وغيَّر" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية ومؤسسات الأعمال الصغيرة، ودعم إنشاء حاضنات أعمال ومراكز دعم للشباب الراغبين في بدء مشروعاتهم الخاصة بجميع أنحاء مصر، وتنظيم مسابقات وفعاليات لتشجيع الابتكار والأنشطة العلمية والتكنولوجية والريادة بين الشباب والنشء، وتشجيع الشباب والنشء على الفهم والوعي بثقافة الابتكار وريادة الأعمال والشمول المالي والثقافة المالية من خلال المدارس ومراكز الشباب ومراكز إبداع مصر الرقمية ووسائل الإعلام المختلفة.

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