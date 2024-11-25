الإعدام شنقا لـ عاطل بتهمة تخدير صديقه وقتله وتقطيعه إلى أجزاء في العجوزة

قضت محكمة الجيزة بمعاقبة "عاطل" بالإعدام شنقا عقب ورود رأي المفتي في إعدامه لاتهامه بقتل صديقه وتقطيع جثمانه لأشلاء، والتخلص منها في مقلب قمامة.

عاقبت المحكمة زوجة المتهم بالحبس عامًا على خلفيه اتهامها بخطف المجني عليه عن طريق التحايل واستدراجه بحجة إقامة علاقة غير مشروعة داخل مسكنها.

التحقيقات النيابة مع المتهم بقتل صديقه

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية جنايات العجوزة، أن المتهم "عماد.ح"، قتل المجني عليه "عامر حجازي"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وذلك إثر تعرضه لزوجته المتهمة الثانية ومغازلته إيها، ما أثار حفيظته وتأججت العداوة في نفسه.

فاغتنم علاقة الصداقة ونسج مُخططا إجراميا، ونفذه بأن أوعز إلى المتهمة الثانية باستدراج المجنى عليه فحضر وانصرفت، وقدم له مشروبا بعد أن دس فيه عقارا منوما "كلوزابين".

وأوضحت تحقيقات النيابة أن فور إصابة المجني عليه بعدم اتزان حتى اطمأن وتهيأ له الظرف فاستل سلاحا أبيض "سكين"، وباغته من خلفه مسددا له طعنة أصابته بأسفل رقبته، فهم المجنى عليه مزعورا محاولا الإفلات من سطوته، فأعقبه بعدة طعنات استقرت في مختلف أنحاء جسده قاصدا قتله، مُحدثا به الإصابات طعنية بالصدر والظهر والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته.

وتابعت تحقيقات النيابة أن المتهم استل ساطور وجد عنق المجني عليه من عنقه فاصلا رأسه وقطع أطرافه ومزق جسده، ثم فرقها في جوالات بلاستيكية، وانطلق حاملًا إياها، بعد أن واراها وبعثرها في أماكن مختلفة خشية افتضاح أمره.

ووجهت النيابة العامة في تحقيقاتها للمتهمة الثانية "نادية.ر" ـ زوجة المتهم ـ تهمة خطف المجنى عليه بطريق التحايل الواقع عليه بأن استدرجته مستغلة شغفه قبلها فزعمت تقبلها لإقامة علاقة غير مشروعة معه، وهاتفته وهيأته للقائها بمسكنها فحضر بناء على زعمها حتى انفرد به المتهم الأول وقام بقتله.

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