دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة ساجرادا

اختتم فريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش تدريباته باستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض فريق بيراميدز مرانه الأخير قبل خوض فريق ساجرادا مرانه الأخير أيضا.

ودخل فريق بيراميدز معسكرا مغلقا يستمر حتي الغد موعد إقامة المباراة المرتقبة

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا

يستضيف نادي بيراميدز نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة من مساء غدا الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري الأبطال

ويقود المباراة طاقم حكام من بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، ومراقب الحكام جلاديس لينجوي من زامبيا، والمنسق العام فريدريك أتشيمبونج من غانا.

والمنسق الإعلامي عادل كريم من مصر، وأوكي أوبي المنسق الأمني من نيجيريا، ومنسق حقوق البث محمد إسماعيل من مصر.

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