رئيس جامعة أسيوط يتفقد انتخابات اتحادات الطلاب بالكليات

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، منذ قليل، جولة تفقدية؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية للجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2024-2025م؛ وذلك بكليات؛ الآداب، والخدمة الاجتماعية، والتربية الرياضية، بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات.

سير العملية الانتخابية في جو ديمقراطي

واطمأن الدكتور المنشاوي خلال الجولة؛ على سير العملية الانتخابية في جو ديمقراطي، وفي انضباط تام، ودون وجود أية معوقات؛ مؤكدًا أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب؛ لإجراء الانتخابات الطلابية، وإرساء مبادئ النزاهة، والشفافية، والمنافسة الشريفة بين الجميع؛ ليتمكن الطلاب من اختيار من يمثلهم في اتحادات الطلاب بإرادة حرة، وفي حيادية كاملة.

ترسيخ الانتماء والولاء للوطن

وخلال لقائه بالطلاب؛ حث الدكتور المنشاوي، الطلاب على المشاركة الفعالة في الانتخابات، واختيار ممثليهم بمعيار الكفاءة، والعطاء، كما دعا أن يكون التنافس بين المترشحين فيما بينهم، تنافسًا شريفًا يليق بهم، وبطموحهم، وبرؤيتهم، وأن يُؤمن كل منهم أن الانتخابات «فوز، وخسارة»، فمن ربح نبارك له الفوز، ونسانده، ومن يربح لا بد أن يكون له إسهام حقيقي في تحقيق التواصل، والتفاعل الإيجابي بين الطلاب؛ لترسيخ الانتماء، والولاء للوطن.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبدالمولى؛ إن(٧٩١) طالبًا، وطالبة، من (١٩) كلية يتنافسون في انتخابات الاتحادات الطلابية، وذلك على سبع لجان، هي: الأسر، والفني، والرياضي، والثقافي، والجوالة، والاجتماعي، والعلمي، مشيرًا أنه من المقرر أن يتم الفرز، وإعلان النتائج نهاية اليوم، على أن تُجرى جولة الإعادة غدًا الإثنين 25 من نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان، ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 26 من نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد، ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 27 من نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية؛ بانتخاب أمناء اللجان، ومساعديهم، ورئيس، ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم الخميس 28 من نوفمبر 2024.

رافق رئيس جامعة في جولته بكلية الآداب؛ الدكتور خالد سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح فكري البنا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة.

كما رافق رئيس جامعة أسيوط خلال جولته بكلية الخدمة الإجتماعية؛ الدكتورة إيمان عبدالعال عميد الكلية، والدكتور محمد محمد سليمان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رندا محمد سيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ورافق سيادته في كلية التربية الرياضية؛ الدكتور عماد سمير عميد الكلية، والدكتور ياسر حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

جدير بالذكر؛ أن ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، يأتي تحت إشراف: الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والمشرف العام علي الأنشطة الطلابية، ومقرر اللجنة، والدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم، والدكتور علاء محمد أحمد عطية عميد كلية الطب، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق (عضو قانوني)، والأستاذ عزالدين المنصوري أمين كلية الآداب، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والطالب أحمد محمد حسين كلية الطب - الفرقة الخامسة، والطالبة رانيا حسن شحاته أحمد كلية الصيدلة - الفرقة الخامسة.

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