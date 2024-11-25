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مدير تعليم الإسكندرية يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

تعليم الإسكندرية
تعليم الإسكندرية

عقد  الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية  اليوم الإثنين اجتماعا موسعا مع شئون الطلبة والامتحانات ومديري مرحلة التعليم الإعدادي ومديري مرحلة التعليم الثانوي بالمديرية والإدارات التعليمية التسع.

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يأتى ذلك في ضوء توجيهات  الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025.

جاء ذلك بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام لمناقشة ضوابط استعدادات تعليم الإسكندرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والتأكيد على ضرورة الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأعلن مدير المديرية أنّ جميع مقار اللجان المخصصة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية مراقبة بكاميرات المراقبة مُشددًا على حُسن اختيار رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ممن يتميزون بالانضباط والكفاءة وحُسن إدارة العملية الامتحانية، وأكَّد على ضرورة توفير مقاعد وتخوت مناسبة للطلاب وزيادة أعداد المعلمين الملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية مع التشديد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.


 ومن ناحية أخرى استعرض ( أبوزيد )  تقارير قوافل المتابعة خلال فترة عملها في جولتها الأولى مع مديري عموم ووكلاء الإدارات والمراحل التعليمية لتعزيز الإيجابيات والعمل على تلافي أوجه القصور قائلًا: إنَّ قوافل المتابعة تهدف في المقام الأول إلى رصد الإيجابيات وتعزيزها ومعالجة أوجه القصور وإزالة السلبيات أولًا بأول، وكانت القوافل قد قامت في جولتها الأولى بمتابعة ( 125) مدرسة، وتم تشكيل القوافل بطريقة تعتمد على تنوع الخبرات فتم تشكيلها من المراحل التعليمية والتوجيهات العامة والاتصال السياسي والأمن وأعضاء المتابعة والتعليم الفني والشئون التنفيذية.

 

وأكَّد ( مدير المديرية ) أن القوافل ركزت على عدة محاور منها الإدارة المدرسية وانضباط العملية التعليمية ومستوى الطلاب في القراءة والكتابة والرواكد والأثاث المدرسي والأمن والسلامة وحجرات الأنشطة والمعامل والنظافة والبنية التكنولوجية والعجز والزيادة والصيانة البسيطة والوحدات المدرسية والإشراف المدرسي مُشيدًا بدور القوافل ومديري عموم الإدارات في إزالة السلبيات الموجودة بالمدارس وتكريم المتميزين وإحالة المقصرين للمساءلة القانونية.

وشدد  على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق مزيد من انضباط العملية التعليمية بمدارس الإسكندرية،وأصدر مدير المديرية تعليماته لمديري عموم الإدارات بتشكيل فرق وقوافل مماثلة لمتابعة مدارس كل إدارة تعليمية وعرض تقارير المتابعة أولًا بأول.

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تعليم الاسكندريه الشهادة الاعدادية امتحانات

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