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خارج الحدود

خامنئي: أمر اعتقال نتنياهو ليس كافيا بل يجب إصدار حكم بإعدامه

خامنئي، فيتو
خامنئي، فيتو

قال المرشد الإيراني علي خامنئي: إن الإبادة الجماعية وقتل النساء والأطفال جريمة حرب وأمر الاعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ليس كافيا.

وأضاف المرشد الإيراني: "الإبادة الجماعية جريمة حرب وأمر اعتقال نتنياهو ليس كافيا بل يجب إصدار حكم بإعدامه".

 

قرار باعتقال نتنياهو وجالانت بشأن جرائم حرب

ويوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف جالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. 

وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

 

بايدن يدعم إسرائيل بعد قرارات المحكمة الجنائية الدولية

وقال بايدن في أول تصريح له ردًّا على قرار المحكمة الجنائية الدولية: "دعوني أكون واضحًا مرة أخرى: أيًّا تكن الأدلة التي تقدمها الجنائية الدولية، لا يمكن أن نساوي بين حماس وإسرائيل. سنقف دائمًا إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديد لأمنها".

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