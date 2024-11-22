حماس تهاجم الموقف الأمريكي من قرار الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو وجالانت

قالت حركة حماس الفلسطينية إن "معارضة الولايات المتحدة قرار المحكمة الجنائية الدولية تعبر عن عدم احترام القانون الدولي الإنساني".

قرار باعتقال نتنياهو وجالانت بشأن جرائم حرب

أمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف جالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.

وأضافت حماس: "الموقف الأمريكي من قرار الجنائية معزول كما وقف وحيدا ضد قرار مجلس الأمن بوقف الحرب".

وقال بايدن في أول تصريح له ردًّا على قرار المحكمة الجنائية الدولية: "دعوني أكون واضحًا مرة أخرى: أيًّا تكن الأدلة التي تقدمها الجنائية الدولية، لا يمكن أن نساوي بين حماس وإسرائيل. سنقف دائمًا إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديد لأمنها".

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

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